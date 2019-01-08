Erdoğan: Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliktir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Toplantıda "Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" diyen Erdoğan, "Bu ülkede başörtülü hanımlara Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. En son bir konserden çıkan başı açık örtülü kızlarımıza orada gelip bu şekilde sataşıp Suudi Arabistan'a gidin burada ne işin var diyenlerin halini düşünün adı da sanatçıymış. Dert başka ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yerel seçim adaylarına ilişkin ise, "Açıklamadığımız 6 il kaldı. Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat açıklayacağız. Cuma'dan itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya adaylarımızı açıklayacağızCumhur İttifakı çatısı altında MHP ile belediye başkanlığı seçimlerinde yapacağımız işbirliğinin de hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum. İlk defa bir mahalli seçimlerde gizli kapaklı değil her şeyin milletimizle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış oluyor" diye konuştu.

KREDİ KARTI BORÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlerin mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu tek bir çatı altında toplanacak. Ziraat'ten çekeceği borcu ile borcu kapatacak. Aylık gelirine uygun bu borcu ödeyecek" dedi.

BOLTON'A TEPKİ

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ve kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösteren Erdoğan, "Bunu kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır, taviz vermeyiz" dedi.

SURİYE'DE OPERASYON

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Çok yakında Suriye topraklarındaki teröristleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Suriye'de Türklerin Kürtleri hedef aldığı iddiası en alçak en onursuz iftiradır" dedi.