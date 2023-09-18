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Erdoğan, Musk'ı Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmaya çağırdı

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İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.
Erdoğan, Musk'ı Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmaya çağırdı

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek, İHA'larda elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi.

Elon Musk da bunun üzerine, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını belirtti.

Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

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