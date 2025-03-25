Erdoğan protestolarla ilgili konuştu: 'Hesabı sorulacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu protestoları sonucunda oluştuğunu söylediği zararların siyasi ve hukuki hesabının ana muhalefet partisinden sorulacağını söyledi.

Erdoğan, "Vandalların saldırılarında yaralanan polisimizin, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şurekasıdır" dedi.

"Bunun siyasi hesabı Meclis'te; hukuki hesabı yargı önünde sorulacaktır" diye ekledi.

Ancak CHP 19 Mart'tan beri her akşam halkı Saraçhane'de toplanmaya çağırıyor.

Bu eylemler çoğunlukla barışçıl geçerken özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde polisle çatışmalar yaşanabiliyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı olaylarda polisin protestoculara biber gazıyla ve copla müdahale etmesinin ardından yaralananlar oldu.

Olaylarda çok sayıda polisin de yaralandığı açıklandı.

Erdoğan, "kısa sürede şiddet hareketine dönen olaylar" olarak nitelendirdiği protestoları "ibretle" takip ettiklerini söyledi.

Erdoğan, "marjinal örgütlerin, şehir eşkıyalarının saldırıları sebebiyle" beş günde 123 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

"Her türlü provokasyona rağmen sabır ve soğukkanlılıkla görevlerini yerine getiren" güvenlik kuvvetlerine teşekkür eden Erdoğan, "Ana muhalefet yöneticileri çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir" dedi.

Muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı, "Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Sadece sloganını değil zihniyetini de aldığınız marjinal sol örgütleri, polisimizin üzerine salmayın. Ana muhalefet partisi kadroları, eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.

'Camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesiyle problemleri yok'

Konuşmasında Nevruz etkinliklerine değinen Erdoğan, bu yılki kutlamaların "gerilimsiz, olaysız, şiddetsiz" şekilde gerçekleştirilmesini "milletimizin dirliği ve birliği adına çok anlamlı" bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları sırasında pamuk şeker dağıtılmasıyla ilgili sözlerini de eleştirdi:

"Polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar" dedi.

Erdoğan "Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor" dedi.

Mansur Yavaş, 22 Mart'ta Saraçhane'deki konuşmasında Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında sallanan bazı bayrakları "bana göre paçavra" sözleriyle tarif etmişti.

İstanbul ve Diyarbakır karşılaştırması yapan Yavaş, oradaki polisin göstericilere pamuk şeker dağıttığını, İstanbul'daki polisin ise müdahale ettiğini savunmuştu.

'CHP açık oy, gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemedi'

Erdoğan, İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesini ise "tiyatro" olarak nitelendirdi.

Erdoğan "CHP'nin demokrasi anlayışının, açık oy gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır" dedi.

CHP 22 Mart'ta ülke geneline ön seçim sandıkları açmıştı.

Parti, İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçime 15 milyon kişinin katıldığını söylemişti.

BBC bunu bağımsız olarak teyit edemedi.

'Ekonomide temelsiz, suni dalgalanmaya neden oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında protestoların ardından başlayan ekonomik sarsıntıya da yer verdi.

"CHP'nin yolsuzluk operasyonuna verdiği hukuku hiçe sayan tepki, diğer alanlarla birlikte ekonomide temelsiz, suni dalgalanmaya sebep olmuştur" dedi.

"İllüzyon ortadan kalktığında yaşananların anlamsızlaştığı anlaşılacaktır" diyen Erodoğan, iki yıldır uygulanan ekonomi politikasındaki kazanımlara "halel gelmesine" asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle dönemlerde önceliklerinin makro finansal istikrarı korumak olduğunu vurguladı.

BBC Türkçe