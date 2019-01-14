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Erdoğan, Trump ile görüştü

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Trump'ın Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği belirtildi
Erdoğan, Trump ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre Erdoğan’ın, Trump’ın Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği ve bu çerçevede Türkiye’nin, NATO müttefiki ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunun hatırlattığı bildirildi.

Görüşmenin içeriğine dair şu açıklama yapıldı:

“Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.”

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