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Erdoğan’ın ‘yol ayrımı’: Ya emekli, ya galaksi başkanı

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Yeni medya yayıncısı 140journos, seçim sonucuna göre iki farklı Erdoğan tahayyül etti.
Erdoğan’ın ‘yol ayrımı’: Ya emekli, ya galaksi başkanı

14 Mayıs seçimlerinden sonra seçimi kaybedip ’emekliye ayrılan’ ya da kazanıp ‘galaksi başkanı’ olan iki ayrı Erdoğan’la yapay zeka programları üzerinden söyleşi yaptı, fotoğraflar üretti.

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Yeni medya şirketinin sosyal medya hesabında yayımladığı ‘söyleşiler’in ilkinde Erdoğan, ‘yoğun bir siyasi yaşamın ardından emekliliğe adapte olmanın zor olduğunu’ söylüyor. Organik tarımla uğraştığını, torunlarıyla vakit geçirdiğini ve eşiyle seyahatlere çıktığını anlatan Erdoğan’ın tenise başladığı görülüyor.

İkinci senaryoda Erdoğan ‘Türkiye’yi yüzyıllar boyunca yönetip galaktik imparatorluğa dönüştürmüş.’ Erdoğan bu kadar uzun süre halk desteğini nasıl koruduğu sorusuna, “Başarılarımızı görmemek için kör olmak gerekir” diye cevap veriyor.

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Söyleşi ve fotoğrafların tamamına @140journos hesabından ulaşabilirsiniz.

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