Erhan Arıklı: Ankara Kule hava sahamıza destek verdi, çarpıtmalara gülüyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde hava trafik kontrolünde yaşanan yoğunluk nedeniyle Türkiye’den geçici teknik destek alındığını duyurdu.

İstanbul’a giderken Sivil Havacılık Dairesi Müdürü ve personeliyle yaptığı toplantıya değinen Arıklı, kontrolörlerin savaş nedeniyle artan hava trafiği altında olağanüstü bir tempoda çalıştıklarını ifade etti. Normalde günde 650-700 uçağa hizmet veren hava trafik kontrolörlerinin, son günlerde bu sayının 1000’e yaklaştığını belirtti.

Gece vardiyalarında yaşanan personel eksikliği nedeniyle tek bir kontrol memurunun yüzlerce uçağa aynı anda hizmet vermesinin mümkün olmadığını aktaran Arıklı, bu nedenle Ankara Kule’den geçici destek talep ettiklerini kaydetti. Türkiye’deki muhataplarla yapılan görüşmelerin ardından, Ankara Kule’nin bir süreliğine hava sahasının yükünü paylaştığını ve ihtiyaç halinde bu desteğin süreceğini ifade etti.

Arıklı, söz konusu desteğin Türkiye ile yıllar önce imzalanan uluslararası protokoller çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, bazı çevrelerin bu durumu çarpıttığını ve “hava sahası devredildi” şeklindeki iddiaları ortaya attığını belirtti. Arıklı, “Eğer bu desteği Güney Kıbrıs’tan isteseydik, acaba aynı çevreler ne derdi? Artık bu tür yaklaşımları ciddiye almıyoruz” dedi.