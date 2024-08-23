Erhan Arıklı: Güneydeki Türk mallarını kullananları tutuklamalıyız!

Rum tarafının son günlerde, Kuzeydeki Rum Mallarının üzerinde tasarrufta bulunan Türk veya başka uyruklu kişilere yönelik yaptığı gayri hukuki davranışlar, kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

İşte açıklama;

"DEVLETLER ARASINDA MÜTAKABİLİYET ESASTIR..."

Rum tarafının son günlerde, Kuzeydeki Rum Mallarının üzerinde tasarrufta bulunan Türk veya başka uyruklu kişilere yönelik yaptığı gayri hukuki davranışlar, kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Rumların attığı bu adımların asıl sebebi, Cumhurbaşkanının masaya oturması için Kuzeyde kamuoyu oluşmasını sağlamaktır.

Zaten malum kesim de bu tutuklamaları bahane ederek;"Siz masadan kaçarsanız bunlar elbette olacaktır" demeye başlamıştır.

Oysa Kuzeyde mal bırakan Rumlar olduğu gibi, Güneyde mal bırakan Türkler de vardır. Üstelik bu Türklerin bir çoğu mallarına 1963 ten beri ulaşamamaktadır. Rumlar Türk Mallarını 1963 ten beri kullanmaktadırlar.

Herkesin malumu olduğu üzere Mülkiyet konusu, yarım asra yaklaşan Kıbrıs müzakerelerinin ana konusu olmuştur. AİHM, Demopoulos kararı ile meselenin nasıl çözüleceğini işaret etmiştir.

Türk tarafı olarak Devletlerarası Mütekabiliyet esasına dayanarak, Güneydeki Türk Malları üzerinde hangi şekilde olursa tasarrufta bulunan Rumlar için de tutuklamalar dahil benzer adımlar atmamız şarttır. Bu Rumların Kuzey veya Türkiye'de tutuklanmaları için gereken hukuki tedbirler almak mecburiyetindeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, en kısa sürede Cumhuriyet Güvenlik Kurulunu toplayarak, Devletin ve Hükümetin bu konuda atacağı adımları değerlendirmeye almalıdır.