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Erhürman: Alışık olduğumuz bir Cumhurbaşkanlığı’nı bu toplum daha fazla kaldıramaz

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“Ekonomi de hızla duvara doğru gidiyor. Bu gidiş bu şekilde devam ederse, çok ciddi iflaslarla karşı karşıya kalacağız.
Erhürman: Alışık olduğumuz bir Cumhurbaşkanlığı’nı bu toplum daha fazla kaldıramaz

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman,bugüne kadar alışık olduğumuz Cumhurbaşkanlığı’nı bu memleketin daha fazla kaldıramayacağına dikkati çekerek, yeni bir vizyon getireceklerini söyledi.

CTP lideri Tufan Erhürman, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti, soruları yanıtladı.

Sıcak ve yakın ilgiyle karşılanan Erhürman, ekonominin her geçen gün kötüye gittiğinedikkati çekti. Hükümetin bilimden, mantıktan uzak kararları nedeniyle 30 bine yakın insanın işsiz kaldığını vurgulayan Erhürman, seçimler sonrası ekonomi alanında ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti, şunları söyledi:

“Bugüne kadar alışık olduğumuz bir Cumhurbaşkanlığı’nı bu memleket kaldırmaz. Çünkü seçimden sonra da pandemi bitmeyecek. Uzmanlar sonbahar ve kışla daha da artacağını söylüyor. Ekonomi de hızla duvara doğru gidiyor. Bu gidiş bu şekilde devam ederse, çok ciddi iflaslarla karşı karşıya kalacağız. O yüzden Cumhurbaşkanı hükümetle işbirliği içinde olmak ve liderlik yapmak mecburiyetindedir.Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir vizyon şarttır. Doğrusu budur.”

Memleketin bu kadar sıkıntısı varken, Cumhurbaşkanlığı makamının, ‘Ben sadece müzakereciyim. Müzakere yoksa sembolik bir makamım’ deme lüksü olmadığını söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı müzakere edecek, ki bir an önce çözüme ulaşalım. Ancak müzakere ederim diye, içerisi ve dışarısıyla da hiç ilgilenmemezlik etmeyecek. Aynı zamanda müzakere başlasa da başlamasa da, Birleşmiş Milletler ile, Avrupa Birliği ile, Türkiye ile hemen diyaloğa geçecek ve bizim dışarıya açılmamızla da uğaraşacak” dedi.

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“SPORCULARIMIZ DIŞARIYA AÇILMALI”

Sporcularımızın dünyaya açılabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı’nın daha da uğraşması gerektiğini söyleyen Erhürman, geniş kadrolarla dışa açılma ve sorunların çözümü konusunda çalışacaklarını vurguladı. Erhürman, “Cumhurbaşkanı tüm toplumun gailesini çekmeli ve birleştirici bir rol üstlenerek, topluma liderlik etmelidir” dedi.

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