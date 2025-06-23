Erhürman: “Bu Ülkeyi Birlikte Yönetmeye Geliyoruz”

Erhürman, Ozanköy’de düzenlenen etkinlikte “Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” dedi. Erhürman, halkı birlikte yönetim ve çözüm iradesi etrafında birleşmeye çağırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Ozanköy Spor Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın yaşandığı gecede Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve diğer parti yetkilileri eşlik etti.

Konuşmasında beş yıl önce “açılan kötü parantezi” kapatma vurgusu yapan Erhürman, “Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız. Bu ülkeyi birlikte yönetmeye geliyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı makamını halkın evi haline getireceklerini söyleyen Erhürman, “Çocuğunu bu topraklarda yetiştirmek isteyen herkesi birlikte yönetime davet ediyoruz” dedi.

“Çözüm iradesini taşımaya geliyoruz”

“Bir kahve içmem, üçlü görüşmeye gitmem” diyen anlayışlara karşı duracaklarını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesini tüm dünyaya taşımakta kararlı olduklarını söyledi. “Bu halkın hiçbir kesimini ayırmayacağız. Geleceğini bu topraklarda kurmak isteyen herkesle birlikte liyakat, adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde bu memleketi yöneteceğiz” diye konuştu.

Şahali: “Sesimiz dünyaya ulaşacak”

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, konuşmasında yaşanan olumsuzluklara karşı halkın ortak emeğiyle değişimin mümkün olduğunu belirtti. “CTP yola çıktı. Bu saatten sonra halkın ortak iradesi belirleyici olacak. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni lideri olacak” diyerek umutlu bir mesaj verdi.

Talat: “Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız”

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise etkinlikte yaptığı konuşmada, kritik bir sürece girildiğini belirterek, “Yoğun bir çalışma dönemine başladık. Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız” dedi. Ozanköy Örgütü’ne katkılarından dolayı teşekkür eden Talat, halkın desteğinin güçlü şekilde hissedildiğini vurguladı.