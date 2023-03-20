Erhürman: İnsanları daha yasa geçmeden dilekçe toplama noktasına getirdiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, deprem ardından kurulan Ad-Hoc komiteden, hükümet tarafından hazırlanan bir yasa önerisi üzerinde tartışma durumunda bırakılmalarından dolayı çekildiklerini belirterek, ortak akılla bir çalışma ortaya koyulamadığını söyledi.

Erhürman, kendilerinin komiteden çekilmesine rağmen halen tasarının Genel Kurul’a gelmediğini söyleyerek, toplumun maaş kesintileri ve ek vergilere ilişkin hassasiyetlerine dikkat çekti, “İnsanları daha yasa geçmeden dilekçe toplama noktasına getirdiniz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. madde tahtında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu kararı ile İskele Belediyesi’nin kanalizasyon katkı payı alması konusunu gündeme getirerek, tüm itirazlara rağmen uygulamanın devam ettiğini bunun hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Kanalizasyon katkı payı alınmasını desteklediğini ancak bunun tek bir belediye tarafından değil tüm belediyeler tarafından ve Bakanlar Kurulu kararı ile değil yasa değişikliği ile olması gerektiğini belirten Erhürman, böyle bir değişikliğin Komite’ye gelmesi halinde destekleyeceklerini söyledi.

Erhürman, bu sürecin devam etmesi halinde ileride ödenenlerin geri alınmasının da gündeme geleceğini öne sürerek, İskele Belediyesi’nin uyarılması çağrısında bulundu.

Erhürman’a cevap veren İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, konuya ilişkin gerekli görüşmelerin yapıldığını, uygulamanın bugün itibarıyla Savcılık görüşü ve yasa çalışmaları başlayana kadar durdurulduğunu bildirdi.

– “Muhalefetin iyi niyeti suistimal ediliyor”

Başbakan Ünal Üstel’in basında yer alan ve kesintiler ve ek vergileri öngören yasa tasarısına ilişkin muhalefetin tutumunu eleştiren açıklamalarına değinen Erhürman, konu hakkında Ad-Hoc komite kurulmasını öngören parti olarak kendilerinin iyi niyetinin suiistimal edildiğini ileri sürdü.

Erhürman, “buraya gelin, yüzümüze söyleyin” çağrısı yaptı.

Deprem ve doğal afetlere ilişkin konularda harcanmak üzere kesintiler ve ek vergileri öngören ve aciliyetinden dolayı ilk olarak yasa gücünde kararname olarak hazırlanan, hükümlerin 1 ay geçmesine rağmen tasarı olarak Meclis Genel Kurulu’na gelemediğini söyleyen Erhürman, bunun nedeninin hükümetin de içeriğinin makul olmadığını bilmesi olduğunu savundu.

Erhürman, “İnsanları daha yasa geçmeden dilekçe toplama noktasına getirdiniz” dedi ve tüm bunlara rağmen Başbakan Üstel’in halen muhalefeti suçladığını iddia etti.

– “Bakan-müsteşar değişikliği tartışmasının yapılmadığı tek bir hafta yok”

Halen bakan ve müsteşar değişikliği olacağına yönelik iddiaların olduğunu ve bunların basında yer aldığını söyleyen Erhürman, UBP’nin seçim döneminde sloganının “istikrar” olduğunu anımsatarak, bakan-müsteşar değişikliği tartışmasının yapılmadığı bir haftanın olmadığını öne sürdü.

Gelecek hafta görevden alınacağını düşünen bir bakan ve müsteşarın görevine konsantre olamayacağını, iş yapamayacağını kaydeden Erhürman, hükümeti “istikrarsız ve dışa bağımlı” olmakla suçladı; “Siyaset oldu rezalet” diye konuştu.

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun “CTP’nin öncüsü olduğu Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Ad-Hoc Komite’den neden geri çekildiği” sorusunu da yanıtlayan Erhürman, ekonomiyi daraltacak, insanların alım gücünü azaltacak işler yapılmaması, katkıların bağış niteliğinde olması gerektiği gibi düşüncelerini aktardıklarını ancak devletin yapacağı tasarrufların metnin içerisinde yer almadığını gördüklerini kaydetti.

Erhürman, hükümet partileri tarafından hazırlanan bir yasa önerisi üzerinde tartışmak zorunda bırakıldıklarını ancak komitenin kurulma amacının tasarının beraber hazırlanması olduğunu savunarak, “Biz, sizin hazırlayacağınız ve komitenin önüne gelecek bir taslak için mi ad-hoc komite önerdik? Ortak akılla bir çalışma ortaya koymak için komite önerdik” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın cevabı üzerine ise, Milletvekili Tosunoğlu ve komitede yer alan diğer bazı milletvekilleri yerinden söz alarak, tasarının henüz Genel Kurul’a gelmemesinin sebebinin daha sağlıklı tartışılmasına olanak sağlanması olduğunu kaydederek, Komite’nin CTP’nin çekilmiş olmasına rağmen toplum hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Konuya ilişkin, milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

– Yasa tasarıları oylandı

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, özel gündemde yer alan ve komitelerden gelen tasarıların görüşülmesi ve oylaması yapıldı.

Sayıştay Komitesi’nin, 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay tarafından okundu. Tasarı, madde madde okunmasının ardından, 31 oyla oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Komite raporu Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk tarafından okundu. Tasarı, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da son olarak Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler Kısmı’na geçilerek, Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı.

Tasarının, oybirliğiyle kabul edilmesiyle Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.