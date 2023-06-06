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Erhürman: Kurulacak olan sandık, yeni bir dönemi başlatmanın adımıdır

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Erhürman: Kurulacak olan sandık, yeni bir dönemi başlatmanın adımıdır
Erhürman: Kurulacak olan sandık, yeni bir dönemi başlatmanın adımıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’da Maraş bölgesindeki Maksim Kahvehanesinde ve Maraş Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Tufan Erhürman’a Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerle ilgili konuştu ve “Biz bu seçimi Hasan ile Hüseyin’in arasındaki bir seçim olarak görmüyoruz. Bu seçimi bir şeye tepki koymak ve yeni bir şeyi başlatmak için bir adım görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“GEÇMİŞTE HİÇ YAŞANMAYAN ŞEYLER, BU DÖNEMDE YAŞANDI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, ara seçime giden süreçle ilgili bilgi verdi. Erhürman, kendilerinin önerisinin ara seçim yerine, bir sene içerisinde erken genel seçim yapmak olduğunu hatırlattı. Geçen seçimden bu yana, bir buçuk sene içerisinde yaşananlardan da bahseden Erhürman, söz konusu dönem içerisinde daha önce hiç yaşanmamış şeylerin yaşandığına vurgu yaptı. Karşılarındaki yapının “istikrar” diyerek hükümete geldiğinin altını çizen Erhürman, bu süreçte ise istikrar yerine, “sandalye oyunlarının” devam ettiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Tüm bunlar, memlekette bütün dairelerin-evlerin yabancılar tarafından alınmaya başlandığı, yabancı nüfusun bizim nüfusumuzun önüne geçtiği, özel okulların ödenemez hale geldiği, hastanelerde yer bulamaz hale geldiğimiz, ilaçların bulunamaz hale geldiği, doların-sterlinin burnunu yukarı çevirdiği kriz döneminde yaşandı. Her tarafından kriz akan bir dönemde bunlar yaşandı” ifadelerini kullandı.

 

“KIBRIS TÜRK HALKININ YAŞANANLARA CEVAP VERECEĞİ BİR SEÇİM OLACAK”

Önümüzdeki ara seçimin önemine işaret eden Tufan Erhürman, “Bütün yaşananlara Kıbrıs Türk halkının cevap vereceği bir seçim olarak görüyoruz bu seçimi. Kıbrıs Türk halkı 23 gün sonra bu olan bitene tamam mı diyecek yoksa yeter artık mı diyecek? Tepkisini ortaya koyacak” dedi. Bu seçimdeki temel iddialarının bir milletvekili daha kazanmanın ötesinde bir iddia olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının bütün bu yaşananları onaylamadığını ve bir an önce bu yapının gitmesi gerektiğini ortaya koyacağı bir sandık olarak görüyoruz bu sandığı” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz bu seçimi Hasan ile Hüseyin’in arasındaki bir seçim olarak görmüyoruz. Bu seçimi bir şeye tepki koymak ve yeni bir şeyi başlatmak için bir adım görüyoruz” diye ekledi.

 

 

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