Erhürman Lefke’den seslendi

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan son gelişmeler ve yeni dönem parti çalışmaları hakkında ilçelerde başlattığı kitle toplantılarının sonuncusunu dün akşam, yeni ilçe olan Lefke’de gerçekleştirdi. Lefke Belediyesi konferans salonunda toplanan üyelere seslenen Erhürman, müzakerelerdeki son durumu, hükümet icraatlarına ilişkin düşüncelerini ve partinin yol haritasını üyelerle paylaştı. Salonu dolduran kalabalık, sorularını sorma ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Bucak Örgütü Başkanı Vehit Nekipzade ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali’nin de birer kısa konuşma yaptığı toplantıya özellikle gençlerin ilgi göstermesi dikkat çekti. Yaklaşık üç saat süren toplantıda erken seçim ve bölgenin sorunları da ele alındı.

SİYASİ EŞİTLİK İLKESİ YAŞAMSALDIR

Müzakerelerde gelinen aşama ve Cenevre’de yaşananlar hakkında detaylı bilgi veren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi eşitlik ilkesinin yaşamsal olduğunu, federasyonun yaşamasının buna bağlı olduğunu yineledi. “CTP bu ülkede çözümü en çok isteyen partidir” diyen Erhürman, federal çözümü BM parametreleri doğrultusunda desteklediklerini kaydetti. Liderlerin sözlü olarak anlaştığı halde dönüşümlü başkanlık konusunda Anastasiadis’in henüz yazılı bir kabulü olmadığına da değinen Erhürman şöyle konuştu:

“Biz federal devletin kurumlarında ya eşit üye sayısına sahip olunmasının ya da Kıbrıslı Türklerin iradesinin olmadığı bir kararın geçemeyeceği bir düzenin yaratılmasının gerektiğini söylüyoruz. Federal devletin kurumlarında sayısal olarak çoğunlukta olan toplumun iradesinin karar almak için yeterli sayılmasını asla kabul edemeyiz. Bunu AKEL’e de, DİSİ’ye de, diğer tüm muhataplarımıza da çok net söyledik. ‘Siyasi eşitliğin olmadığı bir anlaşma metnine, bırakın çözüm istemeyenleri, Sayın Akıncı da, CTP olarak biz de de evet demeyiz’ dedik.”

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Bir an önce çözümü istediklerini çünkü ülkede yaşanan öngörülemezliğin ortadan kalkmasını arzu ettiklerini vurgulayan Erhürman, ancak imzalanacak olan metinde yer alan hükümlerin uluslararası mahkemelerden dönmesini istemediklerini, anlaşmanın hukuki kesinlik içeren bir anlaşma olması gerektiğini ifade etti. Erhürman, “Biz ‘evet’ dedikten sonra bu anlaşma hükümleri iptal edilemeyecek bir anlaşma olmalı. Yeni bir belirsizliğe girme düşüncesinde değiliz. Bütün bunları CTP’nin söylüyor olmasının ayrı bir önemi vardır, bir ağırlığı vardır. Hukuki kesinlik de siyasi eşitlik de federasyonun yaşayabilmesinin koşuludur” dedi.