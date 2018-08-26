Erhürman: UBP tarafından yapılan açıklama, geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle uyuşmuyor

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesbından yeni bir açıklama yaptı.
Erhürman açıklamasında, “UBP adına yapılan yazılı açıklamada, “size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılmaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir” denilmiş.
Ağız dalaşına girecek değilim ama bu yazılı açıklamanın içinden geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle bağdaştığı kanaatini taşımadığımı söylemek isterim”ifadelerini kullandı.
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