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Erhürman: Vizyonumuz dünyaya açılmak

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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından toplanacak 5’li konferansın, Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırmasını istediklerini söyledi.
Erhürman: Vizyonumuz dünyaya açılmak
  • “Dünya’ya açılmak isteyen bir halkız. Bunu çözümle yapmak istiyoruz. Çözüme ulaşmak için mücadele ederken, diğer taraftan da dünyaya nasıl açılabiliriz, halkımızı nasıl dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturabiliriz sorusuna da yanıt teşkil eden unsurları vizyonumuzun içine koyduk. Doğrusu budur” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman,Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından toplanacak 5’li konferansın, Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırmasını istediklerini söyledi. Kıbrıs’ta bir an önce çözüm istediklerini söyleyen Erhürman, “Dünya’ya açılmak isteyen bir halkız. Bunu çözümle yapmak istiyoruz. Çözüme ulaşmak için mücadele ederken, diğer taraftan da dünyaya nasıl açılabiliriz, halkımızı nasıl dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturabiliriz sorusuna da yanıt teşkil eden unsurları vizyonumuzun içine koyduk. Doğrusu budur” dedi.

CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı programlarda değerlendirmelerde bulundu, önemli mesajlar verdi.

“MÜZAKERELER BİZİ SONUCA GÖTÜRMELİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında toplanması muhtemel 5’li konferansın müzakereleri başlatmasını ve adayı çözüme götürmesini arzu ettiklerini söyleyen Erhürman, bununla beraberCransMontana’da yaşananların bir daha yaşanmaması gereğine işaret etti. Erhürman şöyle dedi:

“Bunun için bir formülasyon, bir metodoloji üzerinden 5’li konferansa başlamak istiyoruz. CransMontana’da Kıbrıs Rum tarafının temsilcileri, ‘Biz siyasi eşitliği kendi halkımıza anlatamayız’ cümlesini kullanarak masadan kalktılar. Oysa hepimiz biliyorduk ki siyasi eşitlik kurulacak olan bir federasyonun en temel taşlarından biridir. Siyasi eşitlik olmadıkça, kurulacak bir federasyondan bahsetmek mümkün değildir.”

“KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN BİZE PAHALIYA MAL OLUYOR”

Müzakere masasındaki‘zaman kazanma oyunları’ yüzünden zaman kaybedildiğini vurgulayan Erhürman,“Bu kaybettiğimiz zaman bize pahalıya mal oluyor” dedi.Kaybedilen zamanın ‘dışarıya mal satamamak’, ‘Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden dışarıya satılan malların sınırlı kalması’anlamına da geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, sporcularımızın, sanatçılarımızın, bilim insanlarımızın dünyaya açılmasının da geciktirildiğine vurgu yaptı.

Erhürman, “Bir yandan müzakereleri sonuca ulaştırmak için canla başla çalışırken, eş zamanlı olarak da Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, Yeşil Hat Tüzüğü’nden sporcularımızın dünyaya açılmasına kadar olan tüm faaliyetleri eş zamanlı yürüteceğiz” dedi.

 

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