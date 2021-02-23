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Erkekler için Covid-19’u atlatmanın yolu ‘kadınlık’tan geçiyor olabilir

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42 erkeğe ‘kadınlık‘ hormonu uygulanan Covid-19 pilot tedavi çalışmasında, yöntemin güvenli ve etkili olduğuna dair umut veren veriler elde edildi.
Erkekler için Covid-19’u atlatmanın yolu ‘kadınlık’tan geçiyor olabilir

42 erkeğe ‘kadınlık‘ hormonu uygulanan Covid-19 pilot tedavi çalışmasında, yöntemin güvenli ve etkili olduğuna dair umut veren veriler elde edildi.

Bir yıldır devam eden Covid-19 salgınında çeşitli araştırmalar erkeklerin hastalığı hem daha ağır geçirmeye hem de virüs nedeniyle hayatını kaybetmeye daha meyilli olduğunu gösterdi.

Buradan yola çıkarak Covid-19 tedavisinde ‘kadınlık‘ hormonları kullanımının işe yarayıp yaramayacağı araştırılmaya başladı.

Bu çalışmalardan biri ABD’deki Cedars-Sinai Hastanesi’nde yapıldı.

Pilot uygulamada 42 erkek iki gruba ayrılarak birine standart tedavi uygulandı, diğerine ise standart tedavinin yanı sıra günde iki kere progesteron hormonu verildi.

Çalışmada kadınlık hormonu progesteronun, güvenliğinin yanı sıra Covid-19 hastalarında ağır akciğer hasarına yol açan enflamasyon seviyesini hafifletip hafifletemeyeceğine bakıldı.

CHEST dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, deneyde herhangi bir yan etkiye rastlanmazken progesteron verilen erkeklerin genel klinik durumunda büyük ölçüde iyileşme görüldü.

Hormon tedavisi uygulanan erkeklerde, diğer gruba oranla oksijen takviyesi gereken sürenin üç gün azaldığı, hastaneye yatış süresinin 2.5 gün kısaldığı görüldü.

Çalışmanın yazarları pilot deneyin Covid-19’u hafif ve ağır geçiren erkeklerin tedavisinde progesteron kullanımın güvenli ve etkili bir yaklaşım olabileceği konusunda umut vadeden veriler elde ettiklerini yazdı.

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