Erken teşhisle kalın bağırsak kanseri önlenebilir!

Kalın bağırsak, sindirim sisteminin son bölümünü oluşturur. İnce bağırsaktan gelen içeriğin sıvı bölümünü emilmesi ve dışkının oluşturularak atılması görevleri vardır. Kalın bağırsağın makatla sonlanan, son 15 cm.lik kısmına ise rektum ismi verilir. Dünya üzerinde her yıl yaklaşık bir milyon kişiye kolon kanseri tanısı konduğunu dile getiren Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. İlker Sücüllü, en çok yaşam kaybına sebep olan kanser türlerinden biri olmasına rağmen kolon kanserinin erken teşhis edilmesi durumunda tamamen ortadan kaldırılabileceğini dile getiriyor…

Hastalık, genellikle kalın bağırsağın içerisindeki, polip adı verilen, ciltteki siğillere benzeyen küçük çıkıntılardan başlar. Bir polibin kansere dönüşmesi yıllar içerisinde olur. Bu durum kanserin daha polip aşamasında iken saptanarak çıkartılmasıyla hastanın ameliyat olmaksızın tedavi edilebilmesine olanak tanır. Bu aşamada tespit edilemeyen kanser öncelikle bağırsağın içerisine doğru büyüme gösterir. Sonrasında yerleştiği alana yakın lenf bezlerine oradan da kana karışarak tüm vücuda yayılım gösterir. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlker Sücüllü, ailede ve akrabalarında kalın bağırsak kanseri veya tehlikeli olarak nitelenecek polip bulunanların 1. derece yakınlarının da risk altında olduğunu belirtiyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Kolon Kanseri tarama programları geleneksel olarak 50 yaş ve üstü bireylerde yapılagelse de günümüzde erken yaşta görülen kanser vakalarında ciddi oranda artış bulunmaktadır.

Prof.Dr. İlker Sücüllü, kalın bağırsak içi boş bir organ olduğu için genellikle bir belirti vermemektedir. Başlangıç aşamasında rutin bir kontrolde bir saptanma olmadıysa hastalık sessizce ilerliyor. Bir miktar ilerledikten sonra özellikle kalın bağırsağın sol tarafında yerleşmiş olan tümörlerde büyük abdestte kanamaya sebep oluyor. Kanamanın yanı sıra; büyük abdestte şekil değişikliği ve karın ağrısı, tuvalete çıkmakta yaşanan zorluk, kabızlık, ani kilo kaybı, anemi, bağırsak alışkanlıklarında yaşanan değişiklikler, İshal gibi şikayetleri olan bireylerin alanında uzman bir hekime görünmelerinin erken tanı için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

ERKEN TEŞHİSLE KOLON KANSERİ TAMAMEN YOK EDİLEBİLİYOR

Kanserden korunmak ya da hastalığı erken evrede saptamanın en etkili yolu kolonoskopik incelemelerdir. Kolonoskopi yani ucunda ışık, kamera sistemi ve işlem kanalı olan, parmak kalınlığında, eğilebilen cihazlar kalın bağırsak kanserinin teşhis ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu cihazlar ile birlikte kalın bağırsağın içerisi çok net bir şekilde değerlendirilebilir. Kolonoskopi kullanılarak yapılan bu değerlendirmede sadece var olan tümörün tespiti değil aynı zamanda kolon içerisindeki poliplerin de tespiti hatta aynı seansta çıkartılması işlemi de yapılabilir.

2000'li yılların başından itibaren, kalın bağırsak kanserinin gerek teşhisi gerekse de cerrahisi konusunda teknolojinin ilerlemesine paralel büyük gelişmeler yaşanmıştır. Daha önceden tüm karın açılarak yapılan ameliyatlar artık karın üzerinden yaklaşık 1 cm.'lik küçük kesilerden laparoskopik yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde ameliyat olan hastalarımızın ameliyat sonrası iyileşme süreçleri daha hızlı olmakta, daha az ağrı çekmekte, daha kısa süre içerisinde taburcu olarak günlük aktivitelerine daha erken dönebilmektedirler.

Hastalıktan korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?

45 yaş ve üzeri bireylerin mutlaka tarama testlerini yaptırmaları gerekmektedir. Ailede, 1. derecede yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskini 2-4 kat artırıyor.

Beslenmeye dikkat edilmelidir. Özellikle aşırı yağlı yiyecekler, fast food tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarabilmektedir.

Aşırı kilo başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere beraberinde kolon kanseri için de risk oluşturabilmektedir.

Düzenli olarak spor yapılmalıdır. Düzenli olarak yapılan egzersizler Kolon kanserinden korunmada büyük fayda sağlamaktadır.

Sigara bırakılmalı, alkol kullanımı sınırlandırılmalıdır. Sigara ve alkol birlikte kullanıldığında kolon kanseri riski daha da artmaktadır. İçerdiği nikotin ve diğer toksik atıklar ile sigara kolon tümörünün büyümesine ve kanlanmasının artarak hücre çoğalmasına yol açmaktadır.