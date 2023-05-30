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Eroğlu, Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi

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3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.
Eroğlu, Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi

Eroğlu mesajında, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Eylül ayında yapmış olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sizlerin çabası ile Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi Anayasal adı ile gözlemci üye olması, kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılacak başvurularla 1974 öncesi sakinlerine açılacak olmasının hem Anavatan hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli, stratejik adımlar. İnşallah bu adınlar yeni döneminizde hedefe ulaşacaktır” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ı en samimi duygularıyla kutlayan Eroğlu, yüksek katılım oranı ve gösterilen olgunlukla demokrasiye sıkı sıkıya sahip çıkmaları dolayısı Türkiye halkını da tebrik etti.

 

Mesajında, "Anavatanımız Türkiye sizin Başbakanlığınız ile Cumhurbaşkanlığınız dönemlerinde bizleri gururlandıran takdire şayan çok önemli başarılara imza atmıştır." diyen 3'üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle devam etti:

 “'Türkiye yüzyılı başlıyor' dediğiniz Cumhurbaşkanlığınız bu yeni döneminde de sizin liderliğinizle, Anavatan Türkiye’nin her açıdan daha da gelişeceğine, ileri gideceğine, Dünya’nın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini perçinleyeceğine inancımız tamdır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye arasındaki kardeşçe ilişkiler bizler için büyük değer ve önem taşımaktadır. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bugüne kadar sağladığınız katkıları yeni görevinizde sürdüreceğinizden de eminiz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Eylül ayında yapmış olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sizlerin çabası ile Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi Anayasal adı ile gözlemci üye olması, kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılacak başvurularla 1974 öncesi sakinlerine açılacak olması hem Anavatan hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli, stratejik adımlardır.

 

İnşallah bu adınlar yeni döneminizde hedefe ulaşacaktır.

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında elektrik enerjisi iletimi için bir enterkonnekte sistem kurulmasına verdiğiniz destek de her türlü takdirin üstündedir.  Bu olay en az Anavatan Türkiye’den KKTC’ye deniz altından borularla su getirilmesi olan “asrın projesi” kadar kritik öneme ve değere sahiptir. Dolayısı ile Zatı- Devletleri’nin kararlılığı ile Ada sudan sonra elektrik bakımından da Anavatan’a entegre olursa önümüze yep yeni, parlak ufuklar açılacaktır.

Bu vesile ile bir kez daha size Cumhurbaşkanlığı görevinizde üstün başarılar ve sağlık diler, şahsım ve ailem adına size ve tüm ailenize selam ve saygılarımızı sunarım.”

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