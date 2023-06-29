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Ersin Tatar Kurban Bayramı dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kurban Bayramı dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar, Lapta Huzurevi'nde yaşlılar ve 18 yaş üstü engellilerle sohbet ederek kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini
Ersin Tatar Kurban Bayramı dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşamlarını burada sürdüren yaşlılar ve 18 yaş üstü engelli gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar, Lapta Huzurevi'nde yaşlılar ve 18 yaş üstü engellilerle sohbet ederek kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

Tatar, “KKTC devleti sizi her zaman sahiplenecektir. Sizi selamlıyor, sevgilerimi paylaşıyor, muhabbet dolu ve sağlıklı bayramlar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren yaşlılarımıza ve 18 yaş üstü engelli gençlerle gerçekleştirdiği ziyarette, onlarla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek tüm büyüklerin ve engelli bireylerin Kurban Bayramı’nı kutladı.

İlgi, sevgi, bakım ve şefkate gereksinim duyan bireylere sadece bayramlarda değil her fırsatta ziyaretler yapılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve ailelere büyük görev düştüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu kültürel değerler ve gelenekler çerçevesinde yaşlı insanlara ve engelli bireylere sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; yaşlılara ve engelli bireylere yapılan bu tür ziyaretlerle onlara değer verildiğinin bir kez daha hatırlatıldığını ve bu ziyaretlerin onlar için büyük moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

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