Ersin Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar

İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum ve Yunalı öğrencilerin sözlü saldırısına uğradı.
Kings College'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aracı Rum ve Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.
Konferanstan öncesi kolej girişinde bir grup Yunan ve Rum genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attılar.
İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu.
Tatar’a destek için konferansa gelen Türk gençler de, alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.
Öte yandan A Haber’e açıklamalarda bulunan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar" dedi.
Tatar, "Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" mesajını verdi.
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