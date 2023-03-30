  • BIST 4.943,18
  • Altın 1210.569
  • Dolar 19.1431
  • Euro 20.7859
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Ersin Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar

» »
Ersin Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar
Ersin Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar

İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum ve Yunalı öğrencilerin sözlü saldırısına uğradı.

Kings College'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aracı Rum ve Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.

Konferanstan öncesi kolej girişinde bir grup Yunan ve Rum genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attılar.

İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu.

Tatar’a destek için konferansa gelen Türk gençler de, alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.

Öte yandan A Haber’e açıklamalarda bulunan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar" dedi.

Tatar, "Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" mesajını verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, Tatar'a karşı yapılan protestoyu kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti30 Mart 2023 Perşembe 08:43
  • "KKTC, Rum-Yunan ikilisine ve onların içimizdeki yerli ajanları mankurtlara rağmen yoluna devam edecektir"30 Mart 2023 Perşembe 08:40
  • Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti30 Mart 2023 Perşembe 08:38
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Londra’da protesto edildi30 Mart 2023 Perşembe 08:30
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Parlamentosu’nu ziyaret etti30 Mart 2023 Perşembe 07:30
  • Teknecik Elektrik Santrali’nin batı kısmında yer alan çöplük alanda yangın29 Mart 2023 Çarşamba 21:04
  • Bakanlar Kurulu'ndan TMK ile ilgili karar...29 Mart 2023 Çarşamba 17:39
  • Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri ara bölgede bir araya geldi29 Mart 2023 Çarşamba 17:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Londra Türk Polis Derneği ile görüştü29 Mart 2023 Çarşamba 16:30
  • Fazilet Özdenefe: Kıbrıslı Türk, süt mamulleri üreticisinin PDO sertifikası almasını memnuniyetle karşılıyorum29 Mart 2023 Çarşamba 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti