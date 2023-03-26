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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Ersin Tatar, “Şampiyon Melekler Koruluğu”na ağaç dikti

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Ersin Tatar, “Şampiyon Melekler Koruluğu”na ağaç dikti
Ersin Tatar, “Şampiyon Melekler Koruluğu”na ağaç dikti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediyesi ve Güvercinlik Muhtarlığı ortaklaşa çalışmasıyla Güvercinlik’te gerçekleşen ve 6 Şubat Türkiye depreminde yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı oyuncuları, öğretmenleri ve velilerinin isimlerini yaşatmak amacıyla “Şampiyon Melekler Takımı Koruluğu” ağaç dikimi etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, “Acımız çok büyük. Hep söylüyorum: 6 Şubat öncesi ve sonrası vardır. Bu acıyı unutmak mümkün değildir. Bu acı yaşadığımız sürece bizimle olacaktır” diyerek yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere sabır diledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olarak yaralarını saracağına inanç belirtti.

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Adıyaman’da İsias Otel’de enkaz altında kalarak yaşamını yitiren çocuklar, aileleri ve öğretmenleri için başlatılan yargı sürecinin takipçisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, deprem sonrası çocuklara, ailelere ve öğretmenlerine ulaşabilmek için yapılan tüm çalışmaları ve yaşanan süreci anlattı.

Yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların acısı, bizim acımızdır” dedi. Depremden etkilenen illeri de ziyaret ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu acılı olayda Türkiye Cumhuriyeti ile acının paylaşıldığını belirterek tasada ve kıvançta birlikte olabilmenin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şampiyon meleklerin isimlerinin yaşatılması için “Şampiyon Melekler Koruluğu” ağaç dikimi etkinliğini düzenleyenlere teşekkür etti.

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