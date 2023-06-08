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Ersoy, Anonim Gençlik Örgütü ile Görüşme Gerçekleştirdi

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Ersoy, Anonim Gençlik Örgütü ile Görüşme Gerçekleştirdi
Ersoy, Anonim Gençlik Örgütü ile Görüşme Gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Anonim Gençlik Örgütü ile bir araya geldi. Ersoy, görüşmede gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

 

Anonim Gençlik Örgütü aktivistleri Erol Ertugan, Ömer Karadayı ve Tağmaç Özberk, görüşmeyi gençlerin sıkıntılarını yükseltmek için iyi bir fırsat şeklinde değerlendirdi. Anonim Gençlik aktivistleri, toplu taşıma olmadığı için gençlerin ulaşımda zorluklar çektiğini dile getirdi.

 

Seçimlerde sürekli sağ partilerin kazanmasından dolayı gençlerde gelecek kaygısı olduğunu belirten Anonim Gençlik aktivistleri, okullardaki sorunlardan da bahsetti. Okul harçlarının günden güne arttığını, öğrencilerin ise yapılan artışın karşılığını almadıklarını ifade eden aktivistler, rektörler aracılığıyla öğrenci konseylerine müdahale edildiğini ve öğrencilerin emeklerinin sömürülerek hakları verilmeden çalıştırıldığını belirtti.

 

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy ise toplu taşıma sorununu ortadan kaldırmak için, toplu taşımanın hafif raylı sistem, minibüs ve otobüs hatlarıyla desteklenmesi gerektiğini Bağımsızlık Yolu olarak yıllardır dile getirdiklerini söyledi. Ersoy, Anonim Gençlik aktivistlerinin öne çıkardığı sorunlar için mücadele edileceğinin sözünü verdi.

 

 

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