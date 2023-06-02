Ersoy, El-Sen Ziyaretinde AKSA’nın Kamulaştırılmasına Yönelik Yasa Tasarısı’nı Sundu

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) ziyaret gerçekleştirdi. Kamusal enerjinin hayati önemine dikkat çekilen görüşmede, Bağımsızlık Yolu tarafından AKSA’nın kamulaştırılmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısı da El-Sen üyeleri ile paylaşıldı.

Ziyarette yaptığı konuşmada enerji üretiminin sermayeye bırakılamayacağını vurgulayan Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun yıllardır verdiği mücadeleyi büyütmek için AKSA’nın kamulaştırılmasına yönelik yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

Kamusal Kaynaklar Yıllarca AKSA’ya Akıtıldı

1999 yılında Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir kararla elektrik üretimini kamu özel ortaklığıyla yapmanın en büyük hata olduğunu belirten Ersoy, kamusal elektrik santralinin yanına bir de özel santral kurulmasının ve özel şirketin onunla beraber enerji üretmesinin baştan planlanmış bir oyun olduğunu ifade etti. Geride bıraktığımız yirmi yıl içerisinde, bilinçli bir şekilde kamusal santrallerin bakımsız bırakıldığını ve yatırım yapılmadığını söyleyen Ersoy, 2010-2012 yıllarında Türkiye ile imzalanan iş birliği protokollerinde ‘kamusal santrallere yatırım yapılmayacak’ maddesinin de yer aldığını hatırlattı. Kendi santrallerine yatırım yapmayan bir anlayışla AKSA’ya muhtaç bırakılmamızı eleştiren Ersoy, yıllardan beri muazzam bir kamusal kaynağın AKSA’ya akıtıldığına dikkat çekti.

Tek Çare AKSA’yı Kamulaştırmak

Rejim partilerinin birbirlerini suçlamak yerine durumu iyileştirmeye yönelik hiçbir adım atmadığını vurgulayan Ersoy, yapılması gereken şeyin sözleşmeyi feshetmek ve AKSA’yı kamulaştırarak Kıb-Tek’in kontrolüne vermek olduğunu belirtti. Ersoy, bu kadar bakımsızlığa ve yatırımsızlığa rağmen Kıb-Tek’in AKSA’dan daha ucuza elektrik ürettiğini söyledi. Bugünden itibaren yapılacak yatırımların enerji maliyetlerini düşürebileceğini belirten Ersoy, kamusal santrallere yapılacak yatırımın kaynağının da kendiliğinden ortaya çıkacağını vurguladı.

AKSA’ya 1 milyar dolardan fazla para ödendiğini hatırlatan Ersoy, feshedilmeyen sözleşme yüzünden üretilmeyen enerjinin kira bedelinin, yakıt parasının ve alım garantisinin AKSA’ya verilmesini eleştirdi. Ersoy, rejim partilerinin bu duruma karşı çıkmadığını ve halkın resmen kandırıldığını söyledi.

Kamusal Elektrik Mücadelesi Sürecek

Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik sonrasında elektrik enerjisi politikalarında hükümet tarafından yapılmak istenen özelleştirme hamleleri üzerinde El-Sen ile fikir alışverişinde bulunan Ersoy, AKSA’nın kamusal elektrik enerjisi alanında yarattığı tahribatı konuştu. Elektriğin temel bir insan ihtiyacı olduğu için konutlara 250 kws’a kadar ücretsiz elektrik sağlanması gerektiğine değinen Ersoy, konut tarifelerinin de güncellenmesi gerektiğine El-Sen’in de destek verdiğinin altını çizdi. Ersoy, konut tarifelerinden daha ucuz tarifeden ücretlendirilen kumarhanelerin ise tarifesinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kıb-Tek, Demokratik ve Özerk Bir Yapıya Kavuşturulmalı

El-Sen heyeti yasaya karşı verilen haklı mücadele süresince, Bağımsızlık Yolu’nun desteğinin görünür olduğunu belirterek kamusal elektrik mücadelesinin toplumsal bir mesele olduğunu belirtti. AKSA’nın kamulaştırılmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısı karşısında mutluluk duyduklarını belirten heyet, kamusal enerji mücadelesinin sözde kalmayıp yasaya dönüşmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Kıb-Tek’in demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten El-Sen, kurumun siyasetin müdahalesinden arındırılmış, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Heyet, ara seçimlerde milletvekilliği adayı olan Umut Ersoy’a başarılar diledi.

Ersoy ise Bağımsızlık Yolu’nun AKSA’ya, özelleştirmeye karşı ve kamusal elektrik enerjisi talebi için verilecek mücadelelerde birlikte olduklarını vurguladı.