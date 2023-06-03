Ersoy: Emekçilerin Bir Geçim Derdi Var, Biz Bunun için Siyaset Yapıyoruz

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Kıbrıs Net Haber’de yayınlanan Yurdumun Gündemi programına katılarak Mustafa İlkan’a açıklamalarda bulundu.

Bağımsızlık Yolu Bir Sosyalist İşçi Partisidir

Ersoy programda yaptığı açıklamada, hükümete değil muhalefete talip olduklarını, Kıbrıs’ın kuzeyinde hükümet olmakla iktidar olunamadığını, iktidarın Ankara hükümetleri ile farklı sermaye gruplarının elinde olduğunu söyledi. İktidar olmak hedef olarak seçilecekse, mevcut iktidar odaklarını karşınıza almanız ve oraya muhalefet yapmanız gerekmektedir diyen Ersoy, Kıbrıs’ın kuzeyinde bunun eksikliğini gördükleri için iktidara değil muhalefete talibiz söylemini kullandıklarını anlattı.

Mevcut rejim partilerinin hükümet olmak veya mecliste sandalye kapmak gibi hedeflerinin olduğunu, o sandalyeyi tutabilmek için de ödün vermeye mecbur olduklarını ifade etti ve Bağımsızlık Yolu’nun bu anlayışı reddettiğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu’nun sosyalist bir işçi partisi olarak yola çıktığına değinen Ersoy, sermayeyi kesinlikle karşılarına aldıklarını dile getirdi. Sermaye örgütleriyle, sermayenin temsilciliğini yapan siyasi örgütlerle görüşmeyeceklerinin altını çizen Ersoy, bu kesimle asla uzlaşmayacaklarını yineledi. Ersoy, emekle sermaye, emekle doğa arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğunu vurguladı.

Emekle İlgili Her Şeyi Gündem Yapacağız

Emekle ilgili her şeyi gündem yapmak için meclise girmek istediklerini söyleyen Ersoy, rejim partilerinin 1 milletvekili daha çıkardıklarında bir şeyin değişmeyeceğini belirtti. Bağımsızlık Yolu’nun ise meclise girmesiyle asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, servet vergisi ve yasası hazır olan 10 kişi ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması taleplerini meclise taşıyacaklarını aktardı.

Ultra Zenginlerden Servet Vergisi Alıp Kamusal Eğitimi, Sağlığı, Toplu Taşımayı ve Barınmayı Güçlendireceğiz

Ersoy, Servet Vergisi’nin toplumsal olarak üretilen zenginliği tekelinde bulunduran ve hiçbir şekilde ekonomiye döndürmeyen ultra zenginlerden alınacağını açıkladı. Amaçlarının buradan kesinti yaparak kaynak oluşturmak olduğunu söyleyen Ersoy, kaynağın da kamusal sağlığa, eğitime, toplu taşımaya ve enerjiye harcanacağını söyledi. Hedeflerinin kamusal olanı güçlendirerek emekçinin giderlerini azaltmak olduğunu ekledi.

Emekçilerin Bir Geçim Derdi Var, Biz Bunun için Siyaset Yapıyoruz

Seçimlere yapılan müdahalelere de değinen Ersoy, müdahalelerin yeni olmadığını 80’lerden bugüne yapıldığını kaydetti. Seçimlerin adil ortamlarda yapılmadığını bildiklerini dile getiren Ersoy, buna rağmen mücadele etmek gerektiğini söyledi. Emekçilerin bir geçim derdi olduğunu vurgulayan Ersoy, bunun için siyaset yaptıklarını belirtti.

Çağdaş Vatandaşlık Yasasını Savunuyoruz

Vatandaşlık konusunda Bağımsızlık Yolu’nun uzun yıllardan beri şeffaf bir nüfus sayımının gerekliliğini vurguladığını anlatan Ersoy, veri yoksa planlama da yapamazsınız açıklamasını yaptı. Kimlikle giriş çıkışların derhal durdurulması gerektiğini de vurgulayan Ersoy, bakanlar kurulunun istisnai vatandaşlık verme yetkisinin elinden alınması gerektiğini söyledi. Ersoy, çağdaş, kriterleri belli, hak edenin aldığı, hak etmeyenin alamadığı çağdaş vatandaşlık yasasının da ivedi geçirilmesi gerektiğini ekledi. Nüfus hareketliliğinin önemli bir sebebinin de sermayenin ucuz iş gücü ihtiyaçlarından kaynaklandığını söyleyen Ersoy, işsizlik belirli bir oranın altına düşene kadar yeni çalışma izinlerinin durdurulmasını savunduklarını dile getirdi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen Halklarının Siyasal Eşitliğine Dayanan Federasyonu Savunuyoruz

Dış güçlerin Kıbrıs sorununu çözmesinin beklendiğini belirten Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun böyle bir sorun çözme modelini savunmadığını söyledi. Ersoy, Bağımsızlık Yolu için Kıbrıs sorunun, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen halklarının kendi kaderini belirleyememek, Kıbrıs’ta söz, yetki ve iktidar sahibi olamamak olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununu emperyalistlerin kurduğu masada yapılan görüşmelere bırakmak istemiyoruz diyen Ersoy, Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıslı Türk halkını özne kılacak mücadeleyi vermek istiyoruz dedi. Çözümün sınıf mücadelesinde olduğunu vurgulayan Ersoy, bizi edilgen kılanın üzerimizde bir sınıfın egemenliğinin olması olduğunu belirtti. Ersoy, egemen sınıfa vereceğimiz mücadeleyle, güçlene güçlene bu sorunlarda söz sahibi olabileceğimize inanıyoruz. Sınıf mücadelesini yükseltirsek, Kıbrıslı Elen ve Kıbrıslı Türk halkları birlikte Kıbrıs sorununa müdahale edebilir açıklamasını yaptı. Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıslı Elen ve Kıbrıslı Türk halklarının siyasal eşitliğine dayanan, bütün yabancı güçlerin çıkarıldığı, demokratik bir halk federasyonunu savunduğunu dile getirdi.

Türkiye Kara Para Aklama ve Pis İşlerini Çevirmek İçin kktc’yi Elinde Tutmak İstiyor

Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini arka bahçe, kara para aklama ve pis işlerini çevirmek için elinde tutmak istediğini söyleyen Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kktc’yi tanıtmak istediğine inanmadığını anlattı. Gerçekten isteseydi bu yönde adım atarlardı diyen Ersoy, aksine mevcut statükodan çıkarları var ifadelerini kullandı. kktc’yi tanıtmayı UBP’nin veya Ersin Tatar’ın da istemediğini vurgulayan Ersoy, bizleri uluslararası hukukun dışında, yarı açık hapishane içerisinde tutarak kendi çıkarlarını ancak koruyabilmektedirler dedi.