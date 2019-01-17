Ertem Şener'in Cocu röportajı yalan çıktı

Spor spikeri Ertem Şener’in eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu’yla yaptığı röportaj sahte çıktı.

Olay Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un dün akşam FB TV’de yaptığı açıklamalarla anlaşıldı.

Medyayı eleştirirken örnek olarak Beyaz TV spikeri Ertem Şener’in Cocu’yla fotoğraf çektirip röportaj yapmış gibi yayınladığına değinen Koç, “Cocu’yu aradım ne güzel röportaj yapmışsın dedim. Cocu bana ‘Ne röportajı? Ben kimseyle konuşmadım, adamın biri geldi (Ertem Şener) benimle fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çektirip gitti’ dedi. Böyle bir spor medyasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“RÖPORTAJ DEĞİL SOHBET”

Ertem Şener ise bu suçlamalara sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

“Sn Başkan eski hocanız sanırım size röp. ile sohbet arasındaki farkı anlatmadı. Cocu ile röportaj yapılmadı doğru ama sohbet sırasındaki sorularımıza cevap verdi. Röp yaptım diyemezdi çünkü kulüpte görevi devam ettiği için ceza yiyeceğini, durumun aleyhine döneceğini biliyordu.”