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Erzurum’da dağcılar, buz şelalelere tırmandı

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10 ülkeden yaklaşık 128 sporcu ilk gün Uzundere ilçesindeki 22, 110, 120 ve 130 metre yüksekliğindeki buz şelalelere tırmandı.
Erzurum’da dağcılar, buz şelalelere tırmandı

10 ülkeden yaklaşık 128 sporcu ilk gün Uzundere ilçesindeki 22, 110, 120 ve 130 metre yüksekliğindeki buz şelalelere tırmandı.

1548938100628-dagcilar-buz-selalelere-tirmandilar-5280-dhaphoto-17.jpgDoğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen 5. Emrah Özbay Uluslararası Emrah Özbay Festivali’ne 10 ülkeden yaklaşık 128 dağcı ve ekstrem sporcu katıldı.

dagcilar-buz-696x391.jpgSporcular, Uzundere ilçesinde belirlenen şelalelere tırmanış için araçlarla hareket etti. Azerbaycan’dan gelen dağcıların amatör sporculara kısa süren dersinin ardından tırmanış başladı. Şelalelere ulaşmak için zaman zaman yürüyen sporcular 22, 110, 120 ve 130 metre olan buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış yaptı.

 

dagcilar-buz-selalelere-576x1024.jpgErzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) ve UMKE ekiplerinin güzergahlarda hazır bulunduğu etkinlikte yerli ve yabancı sporcular gün boyunca buz tutan şelalelere tırmandı.

dagcilar-buz-selalelere-tirmandi-696x718.jpgFestival Koordinatörü Çetin Bayram, 5 yıl önce hayatını kaybeden dağcı arkadaşları Emrah Özbay’in ismini festivale verdiklerini söyleyerek Özbay’in festivalin başlaması için önemli destekleri olduğunu hatırlattı. Bu yıl düzenledikleri etkinliğe 10 ülkeden 128 sporcunun katıldığı bilgisini veren Bayram, Erzurum’un buz tırmanışları için önemli alanlara sahip olduğunu söyledi.

dag-696x391.jpgUzundere ilçesinde 5 gün sürecek festivalde yerli ve yabancı dağcılar, belirlenen buz şelalere tırmanışlarını sürdürecek. Festivalin son gününde ise sporcular Erzurum’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

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