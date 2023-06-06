Esentepe ve Bahçeli'de bugün yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla Girne’nin Esentepe ve Bahçeli köyü bölgelerinde yaklaşık 4 saat elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
KIB-TEK Girne Bölge Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında adı geçen bölgelerde elektrik kesilecek.
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