  • BIST 5.416,35
  • Altın 1354.843
  • Dolar 21.4902
  • Euro 23.1232
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Esentepe ve Bahçeli'de bugün yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek

» »
Orta gerilim elektrik şebekesinde bugün yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Esentepe ve Bahçeli köyü bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek.
Esentepe ve Bahçeli'de bugün yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla Girne’nin Esentepe ve Bahçeli köyü bölgelerinde yaklaşık 4 saat elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında adı geçen bölgelerde elektrik kesilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı05 Haziran 2023 Pazartesi 18:34
  • Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin “4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması” başvuru süresi uzatıldı05 Haziran 2023 Pazartesi 17:59
  • CTP’den Dünya Çevre Günü mesajı... “Yeniden yeşil bir ülke yaratacağız!”05 Haziran 2023 Pazartesi 17:40
  • Özuslu, Lefke Ceviz Festivali’ne katıldı05 Haziran 2023 Pazartesi 17:33
  • KTFF Olağan Genel Kurulu 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak05 Haziran 2023 Pazartesi 17:31
  • İbrahim Koreli anıldı05 Haziran 2023 Pazartesi 17:30
  • CTP ile ittifakı bitiren BKP'den seçimlere katılmayın çağrısı05 Haziran 2023 Pazartesi 17:28
  • Soysan: Bakır hatların fibere dönüştürülmesinin yolu var05 Haziran 2023 Pazartesi 17:25
  • Oy pusulasındaki sıra numaraları bugün belirlendi. TDP ve Reynar ilk sırada...05 Haziran 2023 Pazartesi 17:23
  • KTAMS: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 454 TL05 Haziran 2023 Pazartesi 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti