Eski ABD Başkanlarından Ukrayna’yla Dayanışma Ziyareti

ABD’nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. Bush, Chicago’da bir Ukrayna kilisesini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. Bush, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya desteklerini göstermek için Chicago'da bir Ukrayna kilisesini ziyaret etti.

Saint Volodymyr ve Olha Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden iki eski başkan, Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi kurdelelerle süslenmiş çiçekler bıraktı.

Clinton ve Bush, ziyaretin videosunu paylaştıkları Twitter mesajlarında “Amerika özgürlük için baskıya karşı savaşan Ukrayna halkının yanında” ifadelerini kullandı.