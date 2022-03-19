  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Eski ABD Başkanlarından Ukrayna’yla Dayanışma Ziyareti

» »
ABD’nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. Bush, Chicago’da bir Ukrayna kilisesini ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Eski ABD Başkanlarından Ukrayna’yla Dayanışma Ziyareti

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. Bush, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya desteklerini göstermek için Chicago'da bir Ukrayna kilisesini ziyaret etti.

Saint Volodymyr ve Olha Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden iki eski başkan, Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi kurdelelerle süslenmiş çiçekler bıraktı.

Clinton ve Bush, ziyaretin videosunu paylaştıkları Twitter mesajlarında “Amerika özgürlük için baskıya karşı savaşan Ukrayna halkının yanında” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden'ın yeni gafı, salondakileri güldürdü16 Mart 2022 Çarşamba 14:42
  • NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı16 Mart 2022 Çarşamba 14:01
  • Üç yaşındaki çocuk annesini kazara vurarak öldürdü15 Mart 2022 Salı 21:05
  • Obama: Covid testim pozitif çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 11:17
  • Hayvanat bahçesinden kaçan devenin saldırdığı iki kişi hayatını kaybetti13 Mart 2022 Pazar 15:15
  • Biden’a Açık Mektup: Rusya’yla Savaş ABD Halkını Tehdit Eder12 Mart 2022 Cumartesi 10:52
  • Halka Arzı Ertelenen Chobani’de İstifa Depremi12 Mart 2022 Cumartesi 10:43
  • ABD Başkanı Biden: Rusya İle 'Ticari İlişkilerimizi' Askıya Aldık11 Mart 2022 Cuma 19:47
  • BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti10 Mart 2022 Perşembe 15:31
  • Hamile Kadın Doktorun Söyledikleriyle Neye Uğradığını Şaşırdı! İkinci Rahminden de Hamile Kaldı09 Mart 2022 Çarşamba 23:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti