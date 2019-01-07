Eski CHP'li vekil Eren Erdem'e tahliye

17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle 6 aydır tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in 19 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, Erdem'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle 6 aydır tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in 19 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, Erdem'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında savcı mütalaasını açıkladı.

17-25 Aralık operasyonları sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Erdem hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' ve 'gizliligin ihlali' suçlarından 8.5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme, Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.

Erdem, 'terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı