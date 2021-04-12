Eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek: Alex'i tutarken başım ağrırdı

Bu sene katıldığı Survivor'dan sağlık sorunları sebebiyle ayrılan Barış Özbek, katıldığı bir programda Fenerbahçe, Galatasaray, Alex de Souza ve futbola dair açıklamalar yaptı.

Bu sene katıldığı Survivor'dan sağlık sorunları sebebiyle ayrılan Barış Özbek, katıldığı bir programda Fenerbahçe, Galatasaray, Alex de Souza ve futbola dair açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Barış Özbek, Atakan Kurt'un Youtube kanalına futboldan katıldığı Survivor'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Teknik adamlıktan futbolculuğa döndü

Futbolu bıraktıktan sonra 1 yıl teknik direktörlük eğitimi aldığını belirten Barış Özbek, o dönem 2. Lig'e Karagümrük takımından Süleyman Hurma'dan teklif aldığını söyledi. Ocak ayına kadar yardımcı teknik adamlık yaptığını belirten Barış Özbek, ikinci yarıda futbolcu olarak takımda oynamaya başladığını söyledi. Özbek, sezonu şampiyon kapadıklarını ve 1. Lig'e yükseldiklerini söyledi.

"Alex'i tutarken başım ağrırdı"

Galatasaray'ın eski oyuncusu, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Özbek şöyle konutu:

"Diyorlardı ya Alex çok koşmuyor diye. Ya adam 12 kilometre koşuyordu. O zaman bunu biliyoruz. Hemen istatistikler geliyordu bize. Orta saha oyuncusu olarak arkanda devamlı gezinen birisi var. Alex'i tuttuğum maçtan sonra benim başım ağrıyordu. Niye biliyor musun? Konsantrasyondan. Adam bir alıyor, topu araya bir salıyor. Gol! Düşünsene 90 dakika uzatmalarla 100 dakika adama bir pozisyonu yaptırmaman gerekiyor. İnanılmaz bir futbolcuydu."