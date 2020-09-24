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Esnafa internet paketi 10 TL

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Türk Telekom esnafa yeni bir kampanyayla destek oluyor. Kampanya kapsamında 24mbps ve üstü hızda yeni internet paketi satın alan esnaf ilk altı ay sadece 10 TL fatura ödeyecek.
Esnafa internet paketi 10 TL

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler sunan Türk Telekom, yeni kampanyasıyla pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafı desteklemeyi amaçlıyor. Esnafa Destek Kampanyası kapsamında 24 mbps ve üstü hızda internet paketi satın alan yeni müşteriler, ilk altı ay sabit sadece 10 TL fatura ödüyor. Sonraki 24 ay ise indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam ediyor.

 

Türkiye’nin iletişim öncüsü olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan “Yeni kampanyamızla da pandemi döneminde esnafımızın yükünü biraz olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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