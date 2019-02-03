Estetik ameliyata girdi, şimdi yoğun bakımda

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındı.

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındı.

Sönmez'in babası Ali Haydar Sönmez, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi olan kızının 29 Ocak'ta daha rahat nefes alabilmek için özel bir hastanede burnundan estetik ameliyatı olduğunu belirtti.

Kızının ameliyattan çıkar çıkmaz ateş, şiddetli karın ağrısı ve karın şişliği sorunları yaşadığını öne süren Sönmez, kızının durumunun ağırlaşması üzerine önce Adana Şehir Hastanesine, sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

Kızının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Sönmez, "Kızım ameliyattan çıktıktan sonra yanına gittik. Kızım, karnım ağrıyor diye bağırıyordu. Doktora sorduğumuzda geçeceğini söyledi. Doktor, bize kızımın taburcu olacağını söylerken üç gün sonra durumu daha kötüleşti. Kızım şu an yoğun bakımda, durumunun ciddi olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

Sönmez, estetik ameliyatı yapan doktor hakkında hukuki yollara başvurarak suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.