  • BIST 2.124,03
  • Altın 916.039
  • Dolar 14.6738
  • Euro 16.2198
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Estonya'dan NATO'ya kitle imha silahı uyarısı

» »
Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO'nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Estonya'dan NATO'ya kitle imha silahı uyarısı

Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO'nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

CNBC televizyonuna konuşan Korgeneral Herem, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Herem, sunucunun, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, "Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet." cevabını verdi.

Aynı televizyon kanalına konuşan Estonya Savunma Bakanlığı Sekreteri Kusti Salm ise Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmak için zemin hazırladığı fikrini savunarak "Söylemleriyle bunu açıkça yapıyor ve bunun gerçekleşmesi için şartları hazırlıyorlar. Burada bir nihai hedef olmadığını düşünmek saflık olur." açıklamasında bulundu.

Salm, Rusya'nın, nükleer silah kullanacağına dair korku ortamı yaratarak gerilimi tırmandırdığını savundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin'i Jüpiter'e gönderme kampanyası' başlattılar16 Mart 2022 Çarşamba 17:42
  • AKPM, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden Ayrılmasını İstedi16 Mart 2022 Çarşamba 17:22
  • Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde bazı konularda ilerlemeler var16 Mart 2022 Çarşamba 17:20
  • Dünyadan 300 bin gönüllü, Ukrayna’nın siber ordusunda buluştu16 Mart 2022 Çarşamba 15:01
  • Ukrayna: Ordumuz karşı taarruza geçti16 Mart 2022 Çarşamba 14:21
  • Hollanda Savunma Bakanı: Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi sürdüreceğiz16 Mart 2022 Çarşamba 13:46
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’e bir darbe daha: Dördüncü Rus general öldürüldü16 Mart 2022 Çarşamba 13:31
  • Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz16 Mart 2022 Çarşamba 13:19
  • Almanya’da benzin ve gaz destek paketi16 Mart 2022 Çarşamba 13:06
  • Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü16 Mart 2022 Çarşamba 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti