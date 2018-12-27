Etiyopya asıllı öğretmen MHP'ye üye oldu: Bahçeli ve partisini seviyorum

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıl önce evlenen Semans Dubola Ceran seçim çalışmalarında aktif görev alabilmek için MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu. Ceran, MHP Körfez İlçe Başkanlığı'nda form doldurarak partiye üye oldu. Dubola Ceran, "Devlet Bahçeli'yi ve partisini seviyorum. Televizyonda gördüm ve destek vermeye karar verdim. Buraya gelerek üye olmak istedim, çok mutluyum" dedi.

Dubola Ceran'ın teşkilatın gözbebeği olduğunu söyleyen MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da "Biz MHP olarak insanlara sadece insan olarak bakıyoruz. İnsanın rengine ve şekline bakmıyoruz. Kendisi üye olmak için buraya geldiğinde çok memnun olduk. Bütün teşkilatımızın gözbebeği oldu. Parti içinde herkes Semans Dubola Ceran'ı çok sevmeye başladı. İnşallah bize de uğurlu gelecek ve yerel seçimlerde başarılı olacağız. Herkes kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor, kendisiyle arkadaşlık kurmak istiyor. Parti içerisinde ilgi odağı oldu, herkes kendisini kısa zamanda kucakladı" diye konuştu.