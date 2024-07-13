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EURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?

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Pazar akşamı EURO 2024 finalinde karşılaşacak İngiltere ve İspanya’nın taraftarları şimdiden maç havasına girdi. Kimi endişeli, kimiyse kutlamalara hazırlanıyor.
EURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?

Almanya’nın ev sahipliğindeki EURO 2024’e düşük umutlarla başlayan İspanyol taraftarların gözü şimdi dördüncü Avrupa Şampiyonası kupasında. 1964, 2008 ve 2012’nin şampiyonu İspanya, bu yıl da kazanırsa en çok kupa alan takım olacak.

Turnuvada 13 golle oynadığı altı maçı da kazanan İspanya, Berlin’de oynanacak finalin favorisi.

İngiltere ise üç galibiyet ve üç beraberlikle finale geldi. 

İspanyollar biraya doymayacak

The Guardian’ın haberine göre, eski İspanyol milli futbolcu Manuel Mesa, ‘‘İspanya kazansın istiyorum ama elbette iyi olan kazanmalı. N’olursa olsun çok bira içileceği kesin. Kazanırsak kutlayacağız, yoksa bir yıl daha beklememiz gerekecek’’ dedi. 

İspanya genelinde meydanlara dev ekranlar kuruluyor, biralar soğutuluyor ve her taraf sarı-kırmızıyla donatılıyor.

İspanya tabloid gazetesi Marca’dan Miguel Ángel Lara’ göre “İspanya’nın umutları turnuvanın başına kıyasla epey yüksek.”

2008-2012’deki futbolcuları Xavi, Iniesta, Torres, Villa, Casillas’ın nostaljisiyle Berlin’e gidecek İspanyolların dilinde artık Lamine Yamal (16), Nico Williams (22) ve Marc Cucurella (25) var.

Salı günü Fransa-İspanya maçındaki golüyle takımını finale götüren Yamal, Avrupa şampiyonalarında gol atan en genç oyuncu olmuştu.

Tabii İngilizler hazırcevap: ‘‘Sizde Yamal varsa, bizde de Bellingham var…’’

İngilizler fırsatı kaçırmak istemiyor

Fotoğraf: Reuters

Pazar akşamı olimpiyat stadına 35 bini aşkın İngiliz taraftar gidecek. Berlin civarındaki oteller doldu taştı, uçak biletleri kapış kapış gidiyor.  

İngiltere 1966’daki FIFA Dünya Kupası’ndan beri, yani 58 yıldır büyük kupaya hasret. En son EURO 2020’de yine finale kalmış ama İtalya’ya penaltılarda kaybetmişlerdi.

İngiliz baba-oğul Ash ve Curtis, ‘‘Fırsat bu fırsat’’ diyor. Çarşamba İngiltere’nin Hollanda’yı son dakika golüyle 2-1 yendiği yarı final maçına da gitmişler: ‘‘Böyle bir atmosfer olamaz.’’

İngilizler turnuva başında sendeleyen takımlarının bir momentum yakaladığını düşünüyor. Yine de maçın favorisi İspanya, biliyorlar.

Nitekim İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate de farkında: ‘‘Onlar çok (bloody) iyi olan taraf. Eğri oturup doğru konuşalım. Maçı almak için mükemmel olup her şeyimizi vermeliyiz.’’

İspanya-İngiltere maçı pazar akşamı 10’da başlayacak.

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