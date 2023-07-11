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Eurovision, 11 Mayıs’ta İsveç’in Malmö kentinde

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Eurovision 2023’ün kazananı İsveç, gelecek yılki yarışmanın 11 Mayıs’ta Malmö kentinde yapılacağını duyurdu.
Eurovision, 11 Mayıs’ta İsveç’in Malmö kentinde

Bu yıl İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen yarışmayı, İsveç adına yarışan Loreen ‘Tattoo’ isimli şarkısıyla kazanmıştı.

Eurovision’un yürütücü süpervizörü Martin Österdahl, Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) olarak İsveç’in üçüncü büyük şehrinin yarışmaya yeniden ev sahipliği yapacak olmasından ‘heyecan duyduklarını’ belirterek Malmö’nün yarışmanın tarihinde özel bir yere sahip olduğunu aktardı: “1992 yılında ve ardından da 2013’te Loreen’ın ilk zaferinin ardından yarışmaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı.”

İsveç, yarışmaya toplamda yedinci kez ev sahipliği yapıyor.

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