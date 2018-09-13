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'Evde çamaşır kurutmayın' uyarısı

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Bursa UÜ Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sapan, önemli alerjenlerden ev tozu akarlarını en aza indirmek için ev içinde buhar yapılmaması ve çamaşır kurutulmaması gerektiğini belirtti.
'Evde çamaşır kurutmayın' uyarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, ev tozu akarlarının evlerde bulunan en önemli alerjenlerden olduğunu söyledi.

Ev tozu akarlarının 0,3 milimetrelik çok küçük boyuyla gözle görülmediğini dile getiren Sapan, bu canlıların sayısının ev içinde bulunan nem, deri döküntüleri ve ısıyla birlikte yükseldiğine dikkati çekti.

Nihat Sapan, alerjenlerin, başta astım olmak üzere alerjik hastalıklara yol açtığını ve çok uzun süre çocukları rahatsız edebildiğini vurguladı.

Hırıltı, öksürük, nefes darlığı

Ev tozu akarlarının vücut yapıları ve dışkılarının alerjen olduğunu dile getiren Sapan, "Dışkıları veya vücut yapılarının içinde bulunan alerjenler, burun veya ağızdan solunum yollarımıza bulaştığında burunda kaşıntı veya akıntı, akciğerde öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi bulgulara yol açabiliyor. Alerji son yıllarda giderek artan şekilde karşımıza çıkmaya başladı. O yüzden ev içi alerjenleri konusunda çok dikkatli ve bilgili olmalıyız." dedi.

Ev hanımlarının evlerdeki alerjen miktarını bazı önlemlerle azaltabileceğini aktaran Prof. Dr. Sapan, şöyle konuştu:

"Bunların en önemlisi ev içindeki nemi ve ısıyı azaltmak, evi havalandırmak. Halı, yatak çarşafı gibi ev tozu akarlarının yoğun olduğu yerlerde mücadeleyi artırmak zorundayız. Giysiler ve çarşaflar 55 derece ve üzerinde yıkanmalı. Yapılan alerji testlerinde ev tozu akarlarına alerjisi bulunan çocukların veya insanların evlerinde olabildiğince halı kullanılmamalı. Hele duvardan duvara halı gibi yöntemlere hiç başvurmamak lazım. Eğer kış şartlarında evimiz çok soğuksa ince bir kilim kullanılabilir, ki bu kilimler de yıkanabilecek materyalden olmalıdır. Bunun dışında nem çok önemli. Kesinlikle ev içinde buhar yapılmamalı, çamaşır kurutulmamalı. Çamaşır kurutma mutlaka farklı bir odada, mümkünse dış ortamda olmalı. Evlerin havalandırması çok iyi olmalı. Kış aylarında bile belki arada bir klima kullanmanın yararı olabilir. Özellikle hepa filtresi bulunan klimaların kullanılması ev içi havalanması açısından son derece önemli."

Sapan, ev hanımlarının bu konuda duyarlı olmasının hastalık miktarını azaltabileceğini ve hastalıklarla baş etmeyi daha kolay hale getireceğini belirterek, evlerin sık sık havalandırılmasını önerdi.

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