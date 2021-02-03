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Evinde uyuşturucu bulunan şahıs mahkemede

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Gönyeli’de “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde uyuşturucu bulunan şahıs mahkemede

Gönyeli’de “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel -Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları aktardı. Sevinç, zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh’in “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Sevinç, zanlının Gönyeli’de bulunan ikametgâhında ve üzerinde 2 Şubat 2021 tarihinde arama yapıldığını belirterek, yapılan arama sonucunda zanlının tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna madde bulunduğunu kaydetti.   Zanlının ikametgâhının yatak odasındaki elbise dolabında bulunan çantanın içerisinde ayrıca 56 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de tespit edildiğini dile getiren Sevinç, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti. Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu uyuşturucu maddeleri 30 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıstan bin 500 euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı. Zanlın verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Sevinç, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu, maddelerin kimya laboratuvarına, maddelerin muhafaza edildiği poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı parmak izi inceleme şubesine gönderilmesi gerektiğini anlattı. Sevinç, soruşturmanın devam ettiğine ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini belirterek, zanlın 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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