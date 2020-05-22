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Evli olanlara bin 200 TL, bekar olanlara 900 TL verilecek…

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Evli olanlara bin 200 TL, bekar olanlara 900 TL verilecek…
Evli olanlara bin 200 TL, bekar olanlara 900 TL verilecek…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada KKTC vatandaşı bireylere iki ay süreyle maddi yardım yapılacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Korona Virüs (Covid -19) salgını sebebi ile gelir kaynaklarını yitirmiş olan ve her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına iki ay süre ile sosyal yardım yapılacaktır.

Bu yardım evli olanlara 1,200 TL bekar olanlara 900 TL şeklinde olacaktır.

Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerdeki Sosyal Hizmetler Dairesi Şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler Dairesi İrtibat Numaraları:

Lefkoşa: 0392 611 22 22

Girne : 0392 815 21 13

Güzelyurt : 0392 714 21 36

Lefke : 0392 728 74 43

Mağusa : 0392 366 53 36

Akdoğan : 0392 377 73 13

İskele: 0392 371 28 53

Mehmetçik: 0392 375 50 75

Erenköy: 0392 374 49 97

 
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