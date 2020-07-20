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Evren: “20 Temmuz, adaya huzur ve barışı getirmiştir”

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Evren: “20 Temmuz, adaya huzur ve barışı getirmiştir”
Evren: “20 Temmuz, adaya huzur ve barışı getirmiştir”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Evren, mesajında, 20 Temmuz günü adaya barış ve huzurun getirildiğini vurguladı.

Evren'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: 

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafyada Anavatan Türkiye’den aldığı güçle, davasına inanarak ve haklarına sahip çıkarak daha aydınlık bir geleceğe doğru kararlılıkla yürümektedir.

Kıbrıs Türk halkı, sadece adaya değil, bölgeye huzur ve barış getiren Mutlu Barış Harekatı'ndan bu yana kendi toraklarında özgürce yaşamını idame ettirmektedir.

 20 Temmuz, geçmişte yaşananları gelecek nesillere aktarmak, bugünlere nasıl gelindiğini ve sahip olunanların değerini anlamak adına oldukça önemli bir gündür.

Tüm zorluklara göğüs geren Kıbrıs Türk halkı her geçen gün daha iyi bir noktaya gelerek, haritadaki yerini tüm dünyaya göstermiştir. Bu başarı, başta güney komşumuz olmak üzere, bir çok Avrupa ülkesini de rahatsız etmektedir.

Her ne kadar da Kıbrıslı Türkler olarak hak etmediğimiz ambargo ve izolasyonlara maruz kalsak da, Anavatan Türkiye'nin verdiği destek sayesinde, inanç ve kararlılıkla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmaya devam edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelecek nesillere bırakılabilecek en önemli mirastır. Bu anlamlı günde, öncelikle bizleri bugünlere kavuşturan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve desteği ile bizlere daima güç veren Anavatan Türkiye'ye minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize tanrıdan rahmet diler, gazilerimizi ise saygı ile selamlarım, tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun."

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