  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği kuruldu

» »
"Toplumun evrensel yaşam haklarıyla ilgili sorunlara çözüm getirmek" amacıyla farklı meslek dallarından bir araya gelen bir grup "Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği"ni kurduğunu açıkladı.
Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği kuruldu

"Toplumun evrensel yaşam haklarıyla ilgili sorunlara çözüm getirmek" amacıyla farklı meslek dallarından bir araya gelen bir grup "Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği"ni (EVYAD) kurduğunu açıkladı.

EVYAD’ın kuruluş ve amaçlarını duyurduğu yazılı açıklamada, derneğin en temel amacının; “evrensel yaşam hakları ile ilgili örgüt ve devlet birimleriyle ortaklaşa çalışarak, toplumun sağlık, güvenlik ve refahını etkileyen sorunlara çözüm bulmayı hedeflediği” belirtildi.

Açıklamaya göre Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Başkan: Dr. Nurçin İncirli, Asbaşkan: Dt. Ayşe Sütçü Tuver, Sekreter: Elif Ezgi Akcan, Sayman: Enver Yeşilada, Faal Üyeler: Misli Koca Boran ve Ayşen Koca.”

EVYAD tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Evrensel Yaşam Hakları Koruma Derneğinin kuruluşunu ilan etmek ve amaçlarını açıklamak için ilk kez karşınızdayız. İnsanca yaşamak hepimizin en doğal hakkıdır” denilerek, Anayasa’nın 14. Maddesinin “Kişi dokunulmazlığı” başlığı altında herkesin “barış, güven ve huzur içinde yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip” olduğunu ifade ettiği ve Anayasa’nın 15. Maddesinin ise “Hayat ve Vücut Bütünlüğü” başlığı altında herkesin “hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahip” olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu yasal düzenlemelere rağmen özellikle son on yıl içinde bireylerin özellikle sağlık güvenlik ve refahları ile ilgili evrensel haklara erişimlerinin aksadığını ve bazı durumlarda hiç mümkün olmadığını gözlemlediği" kaydedildi.

Açıklamada, “Örneğin, inşaatlarda çalışan kardeşlerimizin başına gelen ölüm dahil tüm felaketler iş sağlığı hususunda çağın gerisinde seyrettiğimizin açık göstergesidir. Temel sağlık hizmetlerinde ülkemizde yaşanmakta olan ciddi aksaklıklar ve eksiklikler her vatandaşın sürekli, nitelikli, eşit ve bedelsiz sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştırdığı bir başka acı gerçeğimizdir. Diğer yandan, gıda ürünlerinin denetimi ile ilgili yaşanmakta olan ciddi sorunlar hepimizin sağlığını tehdit etmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda ise ortada neredeyse hiçbir faaliyet mevcut değildir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, ''İpeğin Kıbrıs'ta Yeniden Doğuşu'' İsimli Konferansa Katıldı05 Şubat 2023 Pazar 13:06
  • Savaşan: Kanserle etkin mücadele için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız05 Şubat 2023 Pazar 12:42
  • Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu: Kıbrıs'ta Türklüğü kimse yok edemez05 Şubat 2023 Pazar 12:30
  • Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı05 Şubat 2023 Pazar 12:19
  • Rahvancıoğlu: AKSA’yı Kamulaştırın da Kurtulalım!05 Şubat 2023 Pazar 11:13
  • Kumarhanede Hırsızlık!05 Şubat 2023 Pazar 10:49
  • Ölüm Sebebi Açıklandı05 Şubat 2023 Pazar 10:41
  • Arıklı: Kablo ile Elektrik Geliyor!05 Şubat 2023 Pazar 10:34
  • Araç takla atarak durabildi!04 Şubat 2023 Cumartesi 21:09
  • Tatar: Yeni siyaset meyvelerini vermeye başladı04 Şubat 2023 Cumartesi 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti