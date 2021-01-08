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Evsizler Sahillerde Bile Görüntülenmeye Başlandı

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Baf’ta son günlerde evsizlere dair görüntülerin yoğunlaştığı, artık sahillerde bile görüntülenebildikleri belirtildi.
Evsizler Sahillerde Bile Görüntülenmeye Başlandı

Fileleftheros, amatör bir bisikletçi tarafından önceki gün Yeroşibu-Aşağı Baf arasındaki sahilde, hava koşullarından tamamen korumasız bir şekilde uyuyan bir kişi saptandığını yazdı.

Gazete bisikletçinin çektiği, sahilde uyuyan evsizin görüldüğü fotoğrafı da yayımladı. Bisikletçi gazeteye, bu tür vakalar görülmesinin korkunç olduğunu belirterek yetkililerin, gittikçe daha çok kişinin böylesine zor durumda kalıyor olmasına karşı tedbir almasını istedi.

Bir süre önce de Fabrika Tepesi diye bilinen yerdeki mağaralarda kalan evsizlerin görüntülerinin ortaya çıktığını hatırlatan gazete, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin duruma müdahale ettiğini kaydetti.

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