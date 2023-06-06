  • BIST 5.367,85
  • Altın 1354.527
  • Dolar 21.4964
  • Euro 23.0772
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Eylem: Bizim derdimiz; eğitimdir

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı okulların aile birlikleri ve okul temsilcileriyle, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaparak, deprem riski olan okullarla ilgili endişelerini dile getirdi ve gelecek yıl eğitim döneminde b
Eylem: Bizim derdimiz; eğitimdir

KTOEÖS yetkilileri, Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Erenköy Lisesi okul aile birlikleri ve bu okulların okul temsilcileriyle birlikte, bugün, Eğitim Bakanlığı önünde, deprem riski bulunduğu belirtilen okullara ilişkin açıklama yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz’ün söz aldığı basın açıklaması sonrası, sendika yetkilileri ile okul aile birlikleri ve temsilcileri, konuyla ilgili taleplerini iletmek üzere Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

-Eylem

 

KTOEÖS Başkanı Eylem, dört okulun aile birlikleri ve bu okulların okul temsilcileriyle birlikte bugün Eğitim Bakanlığına geldiklerini belirterek, “Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki bizim derdimiz eğitimdir. Bizim derdimiz, önümüzdeki yıl bu depreme dayanıklı olmayan binalarda öğrencilerimizin nasıl eğitime başlayacağıdır” dedi.

Eğitim Bakanı’nın Öğretmen (Değişiklik) Yasası’na karşı sendikalar tarafından yapılan grevlere ilişkin dünkü açıklamasına işaret eden Eylem, “Bakan olarak öncelikli olarak eğitimde olan bu sorunları ele almanız, daha sonra hem öğretmenin hem de sendikalarının yasal haklarına saldırmanız gerekirdi. Bizim derdimiz; eğitimdir, yasal haklarımızdır, toplumun ve çocuklarımızın geleceğidir” dedi.

“Depreme riski olan bu okullar önümüzdeki yıl nasıl eğitim yılına başlayacak? Binalara ne olacak? Hala Karot testleri sonuçları çıkmadı” diyen Eylem, bu konuda gerek velilerin gerekse öğretmenlerin endişeli olduklarını belirtti. Eylem, “Bakanlığın bu konuda ivedilikle çözüm üretmesi ve bir planlama ile hem kamuoyunun hem velilerin hem de öğretmenlerin önüne koyması gerekmektedir” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz de söz alarak, “Bu sene çocuklarımızı, KÜKOM ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuttuk, öğretmenlerimiz çok büyük risk aldılar. Önümüzdeki sene ne olacak, ne yapılacak ve nasıl bir yöntem uygulanacak biz bunu bilmek istiyoruz” diyerek, “Aksi takdirde, seneye hiçbir önlem alınmayacaksa biz okul Aile Birlikleri Olarak seneye çocuklarımızı bu şekilde okutmak istemiyoruz” dedi.

Sendika Genel Sekreteri Gökçebel, Bakanla görüşerek, oluşturulacak yol haritası hakkında bilgi talep edeceklerini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK'dan Önemli Duyuru06 Haziran 2023 Salı 17:10
  • Feci kazada 2'si ağır 4 yaralı... Zanlı mahkemeye çıkarıldı06 Haziran 2023 Salı 17:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Şampiyon Melekler Futbol Turnuvası’nda final karşılaşmasını izledi06 Haziran 2023 Salı 12:43
  • KKTC Ülkü Ocakları’ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinliği06 Haziran 2023 Salı 11:40
  • Erhürman: Kurulacak olan sandık, yeni bir dönemi başlatmanın adımıdır06 Haziran 2023 Salı 11:34
  • BRTK’da yapılacak propaganda konuşması için YSK’ya dilekçe verilecek06 Haziran 2023 Salı 11:25
  • Ersoy: Emekten, Kadın Özgürleşmesinden ve Doğa Talanının Son Bulmasından Yana Tarafız06 Haziran 2023 Salı 10:58
  • Tabipler Odası'nın düzenlediği CPR ve Temel Yaşam Desteği Kursu yapıldı...06 Haziran 2023 Salı 10:42
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Haziran 2023 Salı 09:45
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor06 Haziran 2023 Salı 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti