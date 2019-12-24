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Fabrikada hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini yol kenarına bırakmışlar

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Fabrikada hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini yol kenarına bırakmışlar
Fabrikada hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini yol kenarına bırakmışlar

Adana’da, yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan Suriyeli Mustafa el Recep’in cesedini, ‘iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceği’ düşüncesiyle yol kenarına bırakmışlar.

Seyhan ilçesindeki portakal bahçesinin kenarında, 17 Aralık’ta, üzeri battaniyeyle örtülü bir ceset bulundu. Cansız bedeni görenlerin ihbarıyla olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Boynunda ip izi olduğu görülen cansız bedenin, Suriye uyruklu Mustafa el Recep’e ait olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, bölgedeki yaklaşık iki bin plaka tanıma sistemi (PTS) ve mobese görüntüsünü izledi. Kayıtlardan, cesedin, dört kişi tarafından araçla getirilip yol kenarına bırakıldığı saptandı. Şüphelilerin, bölgede bulunan plastik fabrikasının çalışanları olduğu ortaya çıktı. Bunun polis ekipleri, iş yeri sahibi S. M. (34) ile çalışanlar İ. K. (34), E. E. (38) ve ustabaşı S. İ.’yi (44) gözaltına aldı.

Patron ve diğer çalışanlarla konuşmuşlar

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında, Mustafa el Recep’i öldürmediklerini, 15 Aralık pazar günü fabrikaya geldiklerinde tavana asılı cansız bedenini bulduklarını öne sürdü. Şüpheliler, patron ve diğer çalışanlarla konuştuklarını, ‘iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceği’ düşüncesiyle Recep’in cesedini yol kenarına bıraktıklarını söyledi. 

Mustafa el Recep’in iki hafta önce çalışmaya başladığını, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığını söyleyen S. İ., cesedini bıraktıktan sonra battaniye örttüklerini söyledi. 

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden iş yeri sahibi S. M. ve çalışanlardan S. İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ. K. ile E. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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