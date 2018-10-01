Facebook’ta en az 50 milyon kullanıcının etkilendiği güvenlik açığı, sosyal ağa pahalıya patlayabilir. Avrupa Birliği’ndeki kişisel verilerin gizliliği düzenlemeleri nedeniyle Facebook'un 1.6 milyar dolarlık ceza ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

AB ülkelerinde geçen Mayıs ayında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) düzenlemesine göre artık şirketler, müşterileri ya da kullanıcıları hakkındaki bilgileri istediği gibi toplayamıyor.

Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları yakından ilgilendiren yasaya göre her hangi kişisel verilerin ihlali durumunun yaşanması durumunda, bu ihlalin bildirimi zorunlu tutuluyor. Kurum veya kuruluşlar, ihlalin farkına varmasını takip eden 72 saat içinde yasal mecralara bildirim yapması gerekiyor.

Facebook rekor ceza ile karşı karşıya!

Düzenlemeye aykırı hareket eden şirketler ise yıllık cirolarının yüzde 4’üne karşılık gelen veya 20 milyon Euro’ya kadar para cezalarına çarptırılabiliyor. 28 Eylül Cuma günü Facebook tarafından duyurulan ve Türkiye’den de çok sayıda kullanıcının etkilendiği güvenlik açığı da bu düzenlemeden etkilenecek gibi duruyor.

Facebook'ta yaşanan bu açıkla ilgili olarak Avrupa Veri Koruma Komisyonu haftasonu yaptığı açıklamada, sosyal ağdan güvenlik açığına neden olan saldırganların (hacker’ların) niteliği ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi talep etti. Komisyon, en az 50 milyon hesap sahibinin etkilendiği bu durumun AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği adlı yeni gizlilik yasası kapsamında incelendiğinin altını çizdi.

Facebook’un 2017 yılı toplam gelirleri 40.7 milyar dolar olduğunu dikkate alındığında, Avrupa Komisyonu’nun sosyal ağa keseceği ceza tutarı ise 1.6 milyar doları bulabilecek.