Facebook, Twitter ve Google'dan ortak karar! Harekete geçiyorlar

Sosyal medyanın iki devi Facebook ve Twitter, Google ile bir araya gelerek internette uyuşturucu ve kullanımının yayılmasına karşı bir koalisyon kurdu.

Uyuşturucu Kriziyle Mücadelede Teknoloji Birliği (TTFOC) adı verilen bu oluşumla, internette ve sosyal medya platformlarında yapay zeka kullanarak uyuşturucu kullanımı ve yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Grubun ilk toplantısı 13 Kasım Salı günü ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi.

Teknoloji sitesi alphr.comun aktardığına göre, toplantıda söz konusu proje ile ilgili amaçlarını, planlarını ve taahhütleri belirledi.

UYUŞTURUCU SATICILARI TESPİT EDİLECEK

Videoyu Oynat

Facebook Basın Odasından yapılan açıklamada, Facebook, Alabama Üniversitesindeki bilgisayarlı adli tıp laboratuvarlarıyla birlikte çalışarak Facebook ve Instagram üzerinden yasa dışı satış yapmaya çalışan satıcıları tespit etmeye ve bu kişilerin reklam yapmasını engellemeye çalışacak.

Facebook bunun için aralarında yapay zekanın da bulunduğu bir çok yöntem kullanacak. Örneğin, yapay zeka, uyuşturucu içeren yazılarla birlikte uyuşturucu satıcılarının telefon numarası, fiyat veya diğer sosyal medya hesaplarından kullanıcı adı göndererek reklam yaptığı içerikleri tespit edecek ve bunları kaldıracak.

DENETLEME ÇAĞRISI

Ayrıca, internet üzerinden uyuşturucu ile ilgili arama yapan kişiler yardım ve eğitim sağlayan platformlara yönlendirilecek.

Alphr.comun aktardığına göre, ABDde, 2017 yılında yaklaşık 50 bin kişi aşırı dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Bu uyuştucuların arasında eroin ve morfin gibi yasal ve yasa dışı maddeler de bulunuyor.

Sayının bu kadar büyük olması ülkede, sağlık örgütleri ile büyük şirketleri uyuşturucu ile mücadele etmeye zorladı.

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'a uzun süredir yasa dışı içeriklerle ilgili kendi platformlarını denetleme çağrısı yapılıyordu.