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Facebook'tan hayatlarını paylaşanlara aylık maaş

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Facebook'un, yaşları 13 ile 35 arasında değişen kullanıcılara "Facebook Araştırma Uygulaması" kurmaları karşılığında ayda 20 dolar (yaklaşık 105 lira) ödediği ortaya çıktı
Facebook'tan hayatlarını paylaşanlara aylık maaş

Bir süredir kullanıcı bilgilerini toplamasıyla ilgili gündem olan Facebook'un, yaşları 13 ile 35 arasında değişen kullanıcılara "Facebook Araştırma Uygulaması" kurmaları karşılığında ayda 20 dolar (yaklaşık 105 lira) ödediği ortaya çıktı.

BBC Türkçe’nin aktardığı BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri Dave Lee’nin haberine göre, yapılan incelemeler, Facebook'un son araştırmasının, katılımcılara her türlü kişisel bilgilerine ulaşma karşılığında para ödediğini söylüyor.

Teknoloji haberleri ve analizleri yayınlayan TechCrunch sitesinin son araştırmasına göre Facebook'un bu son uygulaması Apple'ın gizlilik politikasını ihlal ediyor.

Rapora göre bu uygulama Facebook'a "neredeyse sınırsız erişim izni" veriyor. Facebook, kullanıcıların telefonlarındaki:

-Mesajlaşma uygulamalarındaki videolar ve fotoğraflar da dâhil bütün içeriklerine

-E-posta içeriklerine

-İnternet tarama bilgisine

-Hangi uygulamaların nerede ve ne zaman kullanıldığına

-Kullanıcının devamlı ve canlı konum bilgisine

-Ve kullanım verilerine ulaşabiliyor.

Bu verilerin yanı sıra Facebook'un, programa katılan kullanıcılardan Amazon siparişlerinin ekran görüntülerini alıp araştırmaya temin etmelerini istediği de ortaya çıktı.

Şirket, bunun bir piyasa araştırması olduğunu ve bütün katılımcıların onaylarının alındığını, 18 yaş altı kullanıcıların da ebeveyn izinlerinin alındığını belirtti.

Suçlamalar üzerine Facebook araştırmayı Apple telefonlarda durdurduğunu açıkladı.

"CASUSLUK YAPMIYORUZ"

TechCrunch'ın haberi üzerine Facebook'tan bir yetkili bu programın gizli saklı yürütülmediğini, uygulamanın adının "Facebook Araştırma Uygulaması"olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"İddia edildiği gibi casusluk yapmıyoruz. Katılımcıların hepsi ne olduğunu bildikleri bir sürece izin vererek ve üstüne ödeme yapılarak dâhil oldular. Piyasa araştırmasına katılanların da yüzde 5'ten azı 18 yaşından küçüktü ve ebeveyn izinleri alınmıştı."

BBC, ebeveyn izinlerinin nasıl alındığını sorduğunda izinlerin üçüncü taraflar tarafından alındığını, Facebook'un bu sürece dâhil olmadığını belirtti.

Apple, gizlilik politikasının ihlal edilip edilmediğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Uygulamadan haberdar olduklarını ve yakında bu konuda bir basın açıklaması yapacaklarını belirttiler.

Facebook uygulaması, Android telefonlarda da kullanılıyordu fakat konuya dair Google'dan bir açıklama gelmedi.

Facebook 2013 yılında yine bir piyasa araştırması için Onavo adında başka bir uygulama yaratmıştı. Geçen yıl Ağustos ayında Apple'ın veri toplama konusundaki şikâyetleri üzerine uygulamayı geri çekmişti.

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