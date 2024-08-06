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FALYALI SUİKAST DAVASINDA KARAR; 17 DAVADAN DA SUÇLU BULUNDULAR...

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Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile iki buçuk yıla yakın süredir devam eden duruşmalar sona erdi. Ülkede büyük yankı uyandıran davada karar açıklandı.
FALYALI SUİKAST DAVASINDA KARAR; 17 DAVADAN DA SUÇLU BULUNDULAR...

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda cinayet sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek aleyhine gerçekleşen uzun soluklu duruşmaların ardından mahkeme heyeti zanlıların suçlu olduğuna hükmetti. 
Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Başkan Banu Soyer açıkladı.

17 DAVADAN SUÇLU BULUNDULAR...

Soyer, yürütülen duruşmalar neticesinde zanlılar aleyhlerine getirilen 17 dava ile ilgili detayları da aktararak suçları Türkye’de hüküm alan ele başı Mustafa Söylemez ile birlikte işlediklerine karar verildiğini duyurdu. 
Soyer tüm bulguları teker teker aktarırken bir çok içtihat (yerleşmiş daha önceki yüksek mahkeme kararları) karalarına da değindi. 

ŞÜPHE GÖTÜRMEZ...

Taamüden adam öldürme, adam öldürme, meskun mahalde ateş etme, kanunsuz silah taşıma ve ateşleme , kasti hasar gibi suçlamaları da aktaran Mahkeme Başkanı Banu Soyer “makul şüphe ötesinde suçlu bulunup mahkum edilirler” dedi.Katil zanlılarının,  Bu suçu işleyene kadar suçu işlemekten vazgeçecek zamanları olduğuna vurgu yapan Soyer, ölüm planını devreye sokmak için cinayeti tasarlayarak Mustafa Söylemez ile birlikte hareket ettikleri saptandı.  
Mahkeme sanıklar aleyhine ceza takdiri için davayı 7 ağustos 2024 tarihine erteledi.

TÜRKİYE’DE NE OLMUŞTU... 
Cinayet ile ilgili olarak Türkiye’de başlatılan yargılama sürecinde ne olmuştu;
Cinayet meselesi ile ilgili olarak olaya bağlantılı sanıkların bazıları Türkiye’de İstanbul Çağlayan Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mustafa Söylemez'in iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, Mehmet Faysal Söylemez’in ise beraat ve tahliyesine karar verilmişti.

Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez’in “Tasarlayarak iki kez adam öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verdi. Sanık Mustafa Söylemez hakkında ise “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren heyet, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ı öldürmek suçlarından “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti. Meselede bağlantılı yargılanan diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a yönelik öldürme suçlarından dolayı “Tasarlayarak adam öldürmeye yardım” suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25’er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.
Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından ise beraat kararı verirken, Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında ise “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan 2 kez ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetmişti.

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