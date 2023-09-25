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Faslılar, Fransa'ya vize uygulanması için kampanya başlattı

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Fas'ta, depremin ardından ilişkilerin gerginleştiği Fransa'ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı.
Faslılar, Fransa'ya vize uygulanması için kampanya başlattı

X sosyal medya platformundan "Fransızlara vize uygulayın" hastagıyla başlatılan kampanya kapsamında Fransa'nın ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterildi.

Faslı aktivist Simo Ben de Fransız turistlere vize uygulanması için çağrıda bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Ülkesinin farklı kıtalardan çok sayıda turisti çektiğini belirten Ben, Fransız turistler olmadan da yapabileceklerini kaydetti.

Fransızlara vize uygulanması gerektiğini aktaran Ayşe Mine de Fransa'nın Fas'a karşı düşmanca eylemleri nedeniyle böyle bir talepte bulunduklarını belirtti.

Faslı Ali el-Kari de Facebook hesabından, Fransa'nın politikalarının Faslıları provoke ettiğini aktardı.

Kari, Fransa'nın eğitim ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmak uygun bir zamanda olduklarını kaydetti.

Sosyal medya kullanıcılarından Yasin el-Haddad da başlatılan kampanyayı destekleme çağrısında bulundu.

Fransa, 28 Eylül 2021'de Fas, Cezayir ve Tunus'un kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşleriyle ilgili konsolosluk işlemlerini reddettiklerini gerekçe göstererek, söz konusu ülkelerin vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da ülkesinin düzensiz göçmenlerle ilgili sıkı tedbirler uyguladığı için Fransa'nın vizeyi zorlaştırma kararını "haksız" olarak nitelendirmişti.

Fas depremi, Paris ile Rabat arasında gerginliği arttırdı

Fransa, Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamına mal olan depremin ardından arama-kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Katar, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'dan gelenler dışındaki yardım tekliflerini reddetmişti.

Fas'ın Paris'in yardım teklifine karşı tutumu Fransa'da tartışmalara neden olmuş ve bu durum Macron'un hükümeti göz ardı edip Fas halkına hitaben bir açıklama yapmasını beraberinde getirmişti.

X sosyal medya platformundan 12 Eylül'de yayımladığı bir videoyla Fas halkına seslenen Macron, depremin Fas ile beraber Fransa'yı da sarstığını belirterek, Fas halkının yanında olduklarını ve insani yardım sağlamak için ellerinde her türlü imkanın bulunduğunu ifade etmişti.

Faslılar, "Macron'un açıklama sırasındaki üslubunun, eski sömürgelerine hâlâ tepeden baktığını ve her zaman onun varlığına ihtiyaç duydukları yönündeki düşüncesini yansıttığı" yorumlarında bulunmuştu.

Yardımlar konusundaki yetkinin Fas Kralı 6. Muhammed ve hükümette olduğunu bilinmesine rağmen Macron'un bu adımı, Fas'ta "sömürge dönemine özlem duyduğu" yorumlarına neden olmuştu.

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