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Fatih Altaylı: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iyi ki oto tamircisi değil çünkü aç kalırdı

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Fatih Altaylı: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iyi ki oto tamircisi değil çünkü aç kalırdı
Fatih Altaylı: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iyi ki oto tamircisi değil çünkü aç kalırdı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hatayspor maçında Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim’in kadro tercihini eleştirdi. Altaylı, “Dün savunmadan eksik iki oyuncunun yerine elindeki iki savunma oyuncusunu koymak yerine tüm takımın düzenini değiştirerek tamirci olamayacağını kanıtladı” dediği Terim için, “Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iyi ki saat tamircisi değil, iyi ki oto tamircisi değil çünkü aç kalırdı” ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Birisi Fatih Terim’i ya bir oto tamircisinde, ya da bir saat tamircisinde kursa göndersin. Çünkü çok belli ki ihtiyacı var. Yok eğer 'Ben her şeyi biliyorum' diyorsa ona çok basit bir sorum var. 'Saatinizin bir dişlisi kırılır ise tamircide o dişliyi mi değiştirirler yoksa bütün saati darmadağın edip,  bütün dişlilerin yeriyle mi oynarlar' Tabii ki usta bir tamirci bozuk ya da kırık dişlinin yerine aynısı takar. Ya da bir oto tamircisine gittiniz. Diyelim ki, fren kaliperiniz kırılmış. Tamircisi bütün otomobili motoru aşağı indirip hepsini mi değiştirir yoksa kaliperin yerine yenisini aynı kalitede olanı yoksa bile en azından size kaza yaptırmayacak ve orijinal parça bulununcaya kadar sizi idare edecek olanı mı takar! Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iyi ki saat tamircisi değil. İyi ki oto tamircisi değil. Çünkü aç kalırdı. Dün savunmadan eksik iki oyuncunun yerine elindeki iki savunma oyuncusunu koymak yerine tüm takımın düzenini değiştirerek tamirci olamayacağını kanıtladı. Ama teknik direktör olarak milyonlar kazanmaya devam edebilir" diye yazdı.

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