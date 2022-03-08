  • BIST 2.011,35
  • Altın 954.758
  • Dolar 14.476
  • Euro 15.8026
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Davetine Yanıt

» »
Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas'ın 10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için yaptığı davete teşekkür etti.
Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Davetine Yanıt

Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas'ın 10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için yaptığı davete teşekkür etti.

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt verdi.

Terim, "Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım" dedi. 

"Heyecanla takımımızı destekleyeceğim"

Galatasaray'ın saha sonuçlarından bağımsız olarak kendisi için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Terim, "Bilmenizi isterim ki perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. İnanıyorum ki İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız" görüşlerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'daki futbolcular için geçici transfer dönemi planı06 Mart 2022 Pazar 18:55
  • Süper Lig'de dev randevu: Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlıyor06 Mart 2022 Pazar 18:27
  • Fenerbahçe Kulübünden '1959 öncesi şampiyonluklar' için yeni çağrı06 Mart 2022 Pazar 16:40
  • Meksika'da Futbol Tarihinin En Acı Günü06 Mart 2022 Pazar 14:06
  • Futbol'da Şiddete Hayır!05 Mart 2022 Cumartesi 19:33
  • Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira05 Mart 2022 Cumartesi 16:40
  • Fenerbahçe Lider Trabzonspor'u Konuk Edecek05 Mart 2022 Cumartesi 12:07
  • Hakan Çalhanoğlu'nun Takımı Inter, Rakibini Farklı Yendi05 Mart 2022 Cumartesi 11:06
  • Son Dakika! Beşiktaş Boupendza Kararını Verdi04 Mart 2022 Cuma 23:27
  • Saha 5 Maç Kapatıldı; Başkan Tunalı’ya 45 Gün Hak Mahrumiyeti04 Mart 2022 Cuma 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti